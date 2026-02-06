Victoria de Suecia, el gran apoyo que pierde Mette-Marit por vínculo con el pederasta Epstein

La reputación de Mette-Marit de Noruega ha caído de manera estrepitosa en los últimos tiempos. Primero por el escándalo que rodea a su hijo mayor, Marius Borg, que se encuentra en pleno juicio acusado de numerosos delitos, algunos de ellos de extrema gravedad, pero, sobre todo, por su relación con Jeffrey Epstein. Un vínculo que ella misma reconoció hace algunos años, pero del que ahora se han desvelado detalles escabrosos que la ponen en una situación muy delicada.

Entre los documentos que se han desclasificado hay imágenes y multitud de mensajes entre la princesa y el pederasta que dejan clara la relación que existía entre ambos, incluso después del primer paso por prisión de Epstein. Mette-Marit ha pedido disculpas por esto y ha asegurado que mostró una total falta de criterio y que es vergonzoso. Sin embargo, las consecuencias sobre su popularidad y su imagen no han tardado en llegar.

La princesa Mette-Marit en un acto con Marta Luisa. (Foto: Gtres)

Varias organizaciones han confirmado que están estudiando sus colaboraciones con la princesa y se la ha retirado como patrocinadora de un premio de carácter inclusivo. De momento, la casa real no ha dado más explicaciones, pero no cabe duda de que su futuro está a debate. Al igual que ocurre en la calle, dentro del seno de la familia real se plantean si puede ejercer en el futuro como reina consorte dadas las circunstancias, pero tampoco se han tomado medidas concretas. Quizás también por su delicado estado de salud, ya que padece desde hace años una fibrosis pulmonar que condiciona su agenda.

Sin embargo, nada se ha dicho todavía de las personas que forman parte de su círculo más íntimo, en el que se encuentran algunos royals que podrían querer dar un paso atrás y desvincularse de ella. Una de esas personas siempre ha tenido una amistad muy estrecha con Mette-Marit y su futuro podría verse empañado si mantiene el contacto.

Las princesas Mette-Marit de Noruega y Victoria de Suecia juntas. (Foto: Gtres)

La difícil decisión de Victoria de Suecia

Estamos hablando de la heredera al trono sueco. Tanto la princesa Victoria como su marido tienen una relación especial con los príncipes Haakon y Mette-Marit. Una amistad que se ha ido consolidando con el paso del tiempo y de la que hemos sido testigos tanto en actos oficiales como en viajes o planes privados. Ahora, con la crisis de imagen de la princesa, esta amistad podría resquebrajarse por deber.

Según apuntan algunos expertos, a Victoria no le va a quedar otro remedio que dar un paso atrás y distanciarse. Así lo asegura el editor jefe de la revista sueca Svensk Dam, Johan Lindwall, que considera que todas estas recientes revelaciones van a pasar factura a la amistad entre las dos parejas, sobre todo, en lo que respecta a Mette-Marit.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Madeleine of Sweden (@princess_madeleine_of_sweden)

Según el experto, Victoria de Suecia lo tiene complicado: «Ni siquiera ella puede defender a la princesa. Con las acusaciones contra su hijo mayor la apoyó, pero ahora es imposible. Es un escándalo que empaña el trabajo de la reina Silvia, que ha luchado tantos años para proteger a los niños de los abusos. Para Victoria es imposible ponerse de su lado, porque ha actuado de una manera completamente inapropiada», asegura.

En unas declaraciones a un programa de televisión, Lindwall recalcó esta idea, sobre todo, insistiendo en la labor de la madre de Victoria de Suecia como fundadora de Childhood. Una organización en la que trabaja también la princesa Magdalena y que tiene como objetivo ayudar a los niños víctimas de violencia y abuso sexual.