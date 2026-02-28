La cara b de los Goya 2026: de la reaparición de Rosanna Zanetti al vestido de Nieves Álvarez

La Ciudad Condal se ha vestido de gala para recibir la nueva edición de los premios Goya. Es la número 40 y en LOOK hemos estado muy atentos a todo lo que ha ocurrido.

El Auditori Fòrum CCIB se ha llenado de estrellas: actores, cantantes y presentadores que no han querido perderse la gala del año. Hay que empezar hablando de Luis Tosar y de Rigoberta Bandini, quienes han ejercido de maestros de ceremonia. Han demostrado tener una gran complicidad encima del escenario y han mantenido el interés del público gasta el final de la noche.

Carlos Cuevas en los Goya. (Foto: Gtres)

A lo largo del espectáculo se han repartido 30 premios y las entregas han sido muy especiales porque han contado con rostros tan conocidos como Rossy de Palma o Natalia de Molina. Como todo el mundo sabe, es una ocasión perfecta para reunir a los actores del momento y no han faltado celebridades como Carlos Cuevas, Karla Sofía Gascón o Anna Castillo.

La reaparición de Rosanna Zanetti

Rosanna Zanetti en los Goya 2026. (Foto: Gtres)

La mujer de David Bisbal explicó a través de sus redes sociales que se había sometido a una operación en el pecho. «Yo me había sometido a una operación estética hace muchísimo tiempo, no quedé conforme porque no me representaba. Luego también con la maternidad los cuerpos cambian muchísimo y tocaba hacer ciertos ajustes», dijo exactamente.

Rosanna ha estado un tiempo guardando reposo, de hecho, explicó que sus médicos le habían recomendado no hacer deporte. Sin embargo, ha organizado su agenda para reaparecer en los Goya y lo cierto es que llevaba uno de los mejores vestidos del evento. Eso sí, sin duda, había mucho más interés por ver a Nieves Álvarez, quien siempre consigue despertar el interés de su público.

Nieves Álvarez en los Goya. (Foto: Gtres)

Los grandes momentos

Barcelona ha recibido con los brazos abiertos a las estrellas que se han desplazado hasta allí para no perderse este día tan importante. La gala ha estado cargada de buenos momentos, aunque uno de los más esperados ha sido cuando le han entregado el Goya de Honor a Gonzalo Suárez, un cineasta que ya recibió en el 1989 el Goya a Mejor Dirección por la película Remando al viento. Es decir, la Academia ya se acordó de él en otra ocasión, gesto que consolidará su dilatada trayectoria.

No podemos perder de vista el otro momentazo de la jornada: la entrega al Goya Internacional. Este 2026 se ha llevado el premio Susan Sarandon, una actriz de Hollywood conocida por películas como Thelma & Louise o Atlantic City. Es una artista muy completa cuya fama cruzó fronteras hace años y en España siempre ha tenido buena acogida, de ahí que el público haya entendido tan bien la decisión de los expertos.

La aparición de Luis Tosar

Luis Tosar, como era de esperar, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la jornada. El actor ha demostrado tener una capacidad de comunicación perfecta para despertar el interés de la audiencia. Ha estado pendiente de su compañera Rigoberta en todo momento y juntos han formado un equipo que ha despertado la simpatía de las redes.

El intérprete a tenido una oportunidad de oro para demostrar su versatilidad. Había muchos ojos pendientes de él y es evidente que ha superado el reto.