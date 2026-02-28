Sonsoles Ónega se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. La periodista está consiguiendo numerosos éxitos televisivos gracias a su programa Y ahora Sonsoles, en el que ha conseguido el apoyo de la audiencia que cada tarde sigue su espacio de actualidad y tertulias. También en su faceta como escritora. Ahora, la hija de Fernando Ónega acaba de presentar su última novela, Llevará tu nombre. Lo ha hecho en el Lhardy, entre lágrimas y un cocido: «Puedo decir que me ha costado mucho más escribirla porque me ha costado recluirme, porque como todos los aquí presentes sabéis que expulsa a la familia, a los amigos. Virginia Wolf fue muy lista cuando habló de la habitación propia, propia, con puerta y llave. Necesitas el silencio que yo reclamo de un mundo profesional con tanto ruido. Me cuesta encontrar espacios de paz y silencio».

En esta etapa también la acompaña su pareja, Juan Montes, con el que lleva varios años de relación sentimental. Prueba de que se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida -y más completos-, es la imagen de Sonsoles, que irradia luz -y, también un cambio del look del que muy pocos se han dado cuenta-.

Sonsoles Ónega en un evento de Atresmedia en Madrid. (Foto: Gtres)

El sutil cambio de look de Sonsoles

El pasado 25 de febrero, Sonsoles estaba radiante y su sonrisa la delataba. Para esta ocasión tan especial, la comunicadora optó por lucir un estilismo streetstyle en color blanco, lo que dejaba que el gran protagonista fuera su maquillaje -en colores tierra (en los ojos), colorete efecto sun kissed y labios marcados-. Sin embargo, lo más llamativo de la presentadora fue su peinado.

Desde que comenzara a salir en televisión poco ha cambiado la imagen de la hija de Fernando Ónega. Su sello de identidad es su melena corta, que alterna con capas y flequillo -responsabilidad de Marina Navajas, su estilista-. Aunque mayoritariamente apuesta por el corte Shaggy Pixie desenfadado y con efecto despeinado, ahora ha sorprendido con una nueva imagen.

El antes y el después de Sonsoles Ónega. (Fotos: Gtres)

Durante los últimos años, la tendencia era clara: el corte bob. Laura Escanes, Aitana, María Fernández Rubíes y otras celebrities apostaron por este estilismo -pese a que siempre habían llevado el pelo largo-. Una tendencia que podría haber comenzado con Sonsoles Ónega que ha empezado el nuevo año con un nuevo look.

Pese a que en la presentación de su novela la publicación acaparó todas las miradas -con permiso del cocido de Lhardy-, hubo un sutil cambio en su look que ninguno de los presentes aprecio y es que, desde hace tiempo que la hija de Fernando Ónega apuesta por el cabello más largo, tal y como ha mostrado en este evento y que atrás queda el corte pixie que solía lucir.