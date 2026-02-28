Sandra Golpe, tras recibir la Medalla de Andalucía: "Este día se quedará marcado para siempre"

Sandra Golpe ha recibido la Medalla de las Humanidades y las Letras de Andalucía, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria como periodista y presentadora. Lleva más de dos décadas trabajando en los medios y ahora ha visto como su esfuerzo ha merecido la pena, por eso se ha mostrado tan emocionada durante el Día de Andalucía. Antes de empezar la jornada ha dado unas declaraciones para recalcar lo importante que es para ella este galardón.

«Es quizá el día más importante de mi vida profesional. Venimos aquí a celebrar nuestra tierra y nada, pues este día se quedará ya marcado ya para siempre. Muy feliz, muy contenta. Muchas gracias», ha comentado con una sonrisa. No ha escondido su emoción y ha charlado con la prensa que estaba cubriendo esta jornada. También ha posado para los medios y ha lucido un look muy acertado, de hecho, tal y como hemos informado en LOOK, ha sido una de las mejores vestidas del evento.

Sandra Golpe en el Día de Andalucía. (Foto: Gtres)

La gala ha estado presentada por Isabel Jiménez, quien ha llamado al escenario a Golpe. Esta última ha pronunciado un discurso muy especial con el que ha remarcado su conexión con Andalucía.

«Cádiz es el remedio de todos mis males. Muchas veces pienso que el éxito de mi informativo y el que lo hace el más visto de España, es que no es solo un informativo de capital, sino un informativo de las provincias de España, de gente como yo que somos de otros sitios que no es Madrid y que estamos todo el rato mirando a nuestras localidades, nuestros pueblos y sabiendo las necesidades de la gente. Es informativo de la calle», ha deslizado.

Sandra Golpe en el Día de Andalucía. (Foto: Gtres)

Para terminar, ha confirmado su orgullo por Andalucía diciendo: «Hay andaluces que son vanguardia, exponentes de lo mejor del mundo. Somos talento y esa es la Andalucía de hoy, la Andalucía del siglo XXI. Yo solo espero que estos andaluces brillantes sean referentes para las nuevas generaciones».

Un día muy especial para Andalucía

El 28 de febrero se celebra uno de los eventos más especiales para el sur de España. Es el Día de Andalucía y la Junta entrega sus famosas medallas. Este año se ha premiado especialmente la cultura y el mundo del arte, pero ha habido reconocimientos para otros sectores. Por ejemplo, una de las celebridades que han sido reconocidas es Olga Carmona, una de las futbolistas más conocidas de nuestro país.

La entrega de Medallas de Andalucía es un día importante para todos, pero especialmente para los galardonados. Hay dos estrellas que han brillado con fuerza: la actriz Paz Vega y el cantante Manuel Carrasco. Ambos han sido nombrados Hijos Predilectos y el artista se ha animado a entretener a sus compañeros interpretando el himno de la región. Sin suda, ha sido uno de los momentos más bonitos de la jornada.

Eva González en el Día de Andalucía. (Foto: Gtres)

Eva González también ha acaparado la atención de todos. Como no podía ser de otra forma, la presentadora ha llevado un look que ha dejado a todos sin palabras. Una vez más, se ha posicionado como una de las protagonistas de la jornada, no sólo por el reconocimiento que le han entregado, sino por la actitud que ha mostrado delante de las cámaras.

El Teatro de la Maestranza de Sevilla se ha convertido en el escenario de uno de los momentos más esperados del año, sobre todo para Andalucía. Tanto los premiados como los asistentes se han vestido de gala para disfrutar de una gala marcada por la unión y la complicidad.