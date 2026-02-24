Los premiados del 28F, Día de Andalucía: de la «leyenda» Morante de la Puebla al «talento» de Ana Mena

La Junta de Andalucía entregará este sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, sus principales distinciones de 2026 en una gala en el teatro de la Maestranza de Sevilla. Entre los reconocimientos ya anunciados figuran dos Hijos Predilectos, Manuel Carrasco y Paz Vega, y varias Medallas de Andalucía, con Morante de la Puebla y Ana Mena en Cultura y Patrimonio.

Juanma Moreno ha avanzado que el matador de toros sevillano José Antonio Morante de la Puebla y la cantante y actriz malagueña Ana Mena recibirán la Medalla de Andalucía en la categoría de la Cultura y el Patrimonio. Sobre Morante, el presidente lo ha definido como «leyenda» y como una figura que ha impulsado las tradiciones: «En su capote está el temple, la pureza, la emoción y el genio de Andalucía». De Ana Mena ha subrayado su «talento» y «proyección», destacando su trayectoria desde niña y su peso en el pop actual.

En el listado de galardonados que ya se conoce también aparecen los dos títulos de Hijos Predilectos de Andalucía 2026: el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega. Además, el municipio cordobés de Adamuz recibirá otra Medalla de Andalucía, en la categoría de Valores Humanos, Solidaridad y Concordia, por la colaboración de sus vecinos tras el accidente ferroviario del 18 de enero, en el que murieron 46 personas. La Junta ha indicado que el Consejo de Gobierno aprobará estas distinciones en su reunión de esta semana.

La trayectoria de Morante de la Puebla, nacido en La Puebla del Río en 1979, incluye su alternativa en 1997 y la confirmación en Las Ventas en 1998, además de reconocimientos recientes vinculados a la promoción de la tauromaquia. En octubre de 2025 anunció su retirada tras triunfar en la corrida del Día de la Hispanidad en Las Ventas, aunque se ha comunicado su participación en cuatro tardes de la temporada 2026 en La Maestranza. En el caso de Ana Mena, nacida en Estepona, el Gobierno andaluz ha remarcado su carrera como actriz, modelo y cantante, y sus certificaciones de Discos de Platino y Oro en mercados como México y Argentina.