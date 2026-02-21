María Jesús Montero exige una «ley de lenguas» para «preservar e impulsar» los ‘idiomas’ andaluces

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha reclamado una «ley de lenguas» para «preservar e impulsar» los idiomas andaluces. La candidata del PSOE a la Junta andaluza, que ha hecho gala de hacer de su acento su bandera política, ha llamado a combatir «los tópicos» de los orígenes de Andalucía.

Así lo ha asegurado este sábado en un mitin celebrado en la provincia de Jaén y acto, que ha sido antesala a los que se sucederán tras la convocatoria a las urnas en los próximos comicios autonómicos que se celebren previsiblemente en el mes de junio en la región.

La ministra Montero, que ha sostenido su discurso en unas hojas papel arrancadas de un cuaderno, ha manifestado su compromiso expreso con la creación de una «ley de lenguas andaluzas» que tenga como único objetivo «preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa ser andaluz y expresarnos como andaluces con orgullo y sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes».

Según la titular de Hacienda, desde que el líder socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, le pusiera al frente de una cartera ministerial en junio del año 2018, no ha renunciando en ningún momento a sentirse orgullosa de sus raíces andaluzas. Nunca se le ha pasado por la cabeza, ha asegurado, «disimular» su acto o avergonzarse «por hablar en andaluz».

Coincidiendo con la semana previa a la celebración del Día de Andalucía, el color verde de la bandera regional ha impregnado por completo el acto de precampaña. El único toque de color rojo, en referencia al PSOE, ha sido de hecho la chaqueta de cuero con los tonos del partido que ha portado la vicepresidenta del Gobierno central.

Para la ministra Montero que rivalizará con el popular Juanma Moreno Bonilla en los próximos comicios autonómicos, la «identidad» de su pueblo, manifestada en la festividad del día 28 de febrero, se expresa no sólo en su cultura sino en la manera que los andaluces tienen de expresarse. «No hay nada que identifique más fuera de Andalucía que a un andaluz que cuando se le escucha hablar», ha asegurado la candidata socialista.

«Mirar que me hacen caricaturas, que me hacen memes, que están permanente deshumanizando, esto que la política practica», ha criticado, «la deshumanización del adversario político para que no se hable de la política». EN este sentido, ha cargado contra la derecha española, también contra la industria del cine, por asociar «ser andaluz» con ser «analfabeto» o «pobre».

En el acto, al que han acudido Juanfran Serrano, segundo de Santos Cerdán -ex secretario del PSOE encarcelado- y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno -donde tuvo lugar le trágico accidente ferroviario que acabó con la vida de 47 personas-, la ministra de Hacienda, que se ha comprometido batería de medidas en Andalucía -ferrocarril, educación, la Ley universitaria, etc.-, ha anunciado también que, cuando llegue al Gobierno de la Junta, firmará a favor de la nueva financiación autonómica y se acogerá a la condonación de la deuda.