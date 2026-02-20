El PSOE-A recupera su pasado más oscuro: Montero reivindica el «legado» de Chaves, presidente de los ERE

María Jesús Montero ha vuelto este viernes a blanquear a Manuel Chaves, expresidente de la Junta, al reivindicar en Sevilla el «inmenso legado» del histórico dirigente socialista. La líder del PSOE-A y candidata a las autonómicas de 2026 ha elogiado al condenado Chaves en un acto público mientras pedía movilizar el voto «progresista» para volver a gobernar Andalucía.

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha participado en un desayuno informativo en la capital hispalense, donde Chaves se encontraba entre los asistentes. Nada más arrancar su intervención, Montero ha señalado que «siempre es un orgullo y un placer» contar con las «reflexiones» del ex presidente y ha defendido que el PSOE ha «aprendido» y «del legado tan inmenso que dejó para Andalucía».

Montero, que fue consejera de Salud en la etapa de Chaves, ha utilizado el foro para fijar su estrategia de cara a las autonómicas, previstas para 2026. Su objetivo, ha explicado, es «movilizar y canalizar» el voto que se decantó por Pedro Sánchez en las generales del 23 de julio de 2023. En ese marco, ha advertido de que «la derecha mediática» y «económica» busca «desmovilizar el voto» para que se impongan «los intereses económicos, los de unos pocos».

La secretaria general del PSOE-A ha admitido que «el sector progresista» del electorado «está un poco perezoso» y ha puesto como ejemplo recientes elecciones autonómicas, como las de Aragón, donde «una parte muy importante del electorado del PSOE se ha quedado en casa». En Andalucía, ha añadido, el PSOE ya conocía ese fenómeno y por eso en su etapa en la Junta «procurábamos la coincidencia» de elecciones autonómicas con otros comicios para facilitar la participación, al considerar que «la conciencia autonómica» a la hora de movilizarse es menor que en unas generales.

En el turno de preguntas, Montero ha defendido seguir en el Consejo de Ministros hasta que se convoquen las autonómicas y ha sacado pecho de medidas impulsadas desde Hacienda: una reforma del modelo de financiación autonómica.

«Fíjese si merece la pena seguir desarrollando una responsabilidad y tomando decisiones» al frente de Hacienda y la Vicepresidencia primera, ha afirmado Montero, que ha llamado a una movilización total del voto «progresista». «O se moviliza porque su voto no es sustituible, o lo que se abre camino son los intereses espurios de una derecha», ha sostenido, antes de asegurar que «en Andalucía vamos a conseguir movilizar a esa población» tanto en las próximas generales «cuando toquen, en el mes de junio del 2027», como en las autonómicas que se convocarán «cuando quiera» Juanma Moreno.