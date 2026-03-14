Antonelli arrebata a Russell una pole de récord con Sainz decimoséptimo y Alonso decimonoveno

Kimi Antonelli arrebató a George Russell la pole en la clasificación del Gran Premio de China después de que el líder del Mundial 2026 detuviese su Mercedes en plena Q3 por un problema en el cambio de marchas de su volante. En cualquier caso, gran tiempo del piloto italiano de 19 años, que firma su primera pole en la Fórmula 1, convirtiéndose en el más joven de la historia en lograrlo, superando a Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo.

Su 1:32.064 de récord le hizo ser dos décimas más rápido que Russell, que a falta de dos minutos del final seguía en el garaje mientras reparaban su monoplaza. Lewis Hamilton saldrá tercero y Ferrari, el siguiente en la pelea, ya está algo más cerca de los Mercedes, ya que sólo le separaron cuatro décimas del tiempo de la pole. Charles Leclerc, cuarto, colorea de rojo la segunda fila de la parrilla para la carrera de este domingo (8:00 hora española).

Lo mismo hizo McLaren con la tercera, que será papaya con Oscar Piastri, quinto, por delante de Lando Norris, sexto. Pierre Gasly volvió a ser la sorpresa: séptimo antes que los Red Bull. Max Verstappen, Isack Hadjar y Oliver Bearman, en este orden, cerraron el top 10. Carlos Sainz, por muy poco, no pasó a la Q2 y partirá decimoséptimo, misma casilla de salida que en la sprint. Igual que Fernando Alonso, decimonoveno en otra jornada durísima para ambos.

Los seguidores de la F1 en España que este sábado volvieron a madrugar esperando un paso adelante de Alonso y Sainz se encontraron con la misma película de terror del viernes. Los pilotos españoles cayeron eliminados de nuevo en la Q1, el madrileño sólo por dos décimas y el asturiano sin opción alguna de superar el tiempo de corte que marcó Liam Lawson. El suyo sólo mejoró al de los Cadillac y al de su compañero en Aston Martin.

Sainz y Alonso viven otro drama

Del decimoséptimo al último, eran los mismos protagonistas y casi el mismo orden que el de la parrilla para la carrera al sprint: Sainz, Alex Albon, Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Checo Pérez. Por arriba, Russell no terminaba de enseñar las garras ni en la Q1, liderada por Leclerc, ni en la Q2, en la que fue tercero con Antonelli en cabeza a 43 milésimas del piloto de Ferrari.

Hadjar se libraba por los pelos de la quema con el segundo Red Bull. Sólo dos milésimas salvaron al francés en un final de la Q2 marcado por la aparatosa salida de pista de Gabriel Bortoleto, que cerró una lista de eliminados compuesta por Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

La pole de Russell parecía cantada, pero a esas alturas era imposible descifrar si había ocurrido algo en su Mercedes o si simplemente estaba reservando fuerzas para el momento de la verdad. Las dudas se despejaron definitivamente cuando, de repente, al inicio de la Q3, su Mercedes se quedó completamente parado sobre el asfalto del circuito de Shanghái.

A los pocos segundos logró echar a andar, pero súper despacio y reportando el siguiente problema por radio: «Estoy en primera, no puedo cambiar marchas». El inglés se iba directo a un garaje lleno de caras de preocupación, sobre todo la de Toto Wolff, y allí le cambiaron el volante. La clasificación adquiría un extra de morbo inesperado con la primera posición totalmente en el aire.

Antonelli, al ataque

Y cuando Russell aún no había acabado de poner las ruedas en la calle del pit lane, Antonelli ya cabalgaba en busca de rebajar aún más el tiempo anterior. El italiano lo clavó y su 32:0 le valió la pole más joven de siempre. Por segundo fin de semana seguido, los dos Mercedes saldrán desde la primera línea y habrá emoción, pese a que la escudería de momento no da la sensación de haber elegido un piloto para luchar por el campeonato. Si no, por atrás habrá lucha seguro entre Hamilton y Leclerc después de que saltaran chispas una vez más en la sprint.