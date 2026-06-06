Pánico en la Vía de Cintura: las llamas convierten un autocar en un amasijo de hierro y ceniza

Momentos de gran tensión se vivieron este viernes por la noche en la Vía de Cintura de Palma después de que un autocar quedara completamente calcinado tras declararse un aparatoso incendio cuando circulaba a la altura de Son Hugo, en sentido Aeropuerto.

El fuego se originó poco después de las diez de la noche y, en cuestión de minutos, las llamas envolvieron por completo el vehículo, generando una enorme columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia. La espectacularidad del siniestro alertó a numerosos conductores y vecinos de la zona, que no dudaron en llamar al servicio de emergencias ante el temor de que las llamas pudieran extenderse o provocar un accidente de mayores dimensiones.

Las imágenes del incendio causaron una gran impresión entre los usuarios de la vía, que observaron cómo el autocar era devorado por el fuego mientras el tráfico comenzaba a ralentizarse de forma considerable. La intensidad de las llamas iluminó la carretera durante varios minutos, creando una escena impactante que pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron con rapidez efectivos de los Bomberos de Palma, agentes de la Policía Local de Palma y patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que establecieron un amplio dispositivo de seguridad para proteger a los conductores y facilitar las labores de extinción. Los bomberos trabajaron intensamente para controlar el incendio y evitar que el fuego alcanzara otras zonas o vehículos cercanos.

A pesar de la gravedad aparente del suceso y de la espectacularidad de las llamas, afortunadamente no se registraron heridos y únicamente se produjeron daños materiales. Sin embargo, el vehículo quedó totalmente destruido por la acción del fuego, quedando reducido a una estructura metálica calcinada.

El incidente obligó a cortar varios carriles de circulación durante horas, provocando importantes retenciones en la Vía de Cintura y complicaciones para cientos de conductores que transitaban por una de las principales arterias viarias de Mallorca. La circulación se vio seriamente afectada mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

A medida que avanzaba la noche, los equipos de intervención continuaban realizando labores de supervisión, enfriamiento y retirada de restos del vehículo siniestrado. A última hora, efectivos de emergencias seguían trabajando para garantizar la seguridad y lograr la normalización del tráfico en este tramo especialmente transitado.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas se lleven a cabo las investigaciones oportunas para determinar qué provocó que el autocar acabara convertido en un amasijo de hierros calcinados.

La espectacular columna de humo visible desde distintos puntos de Palma generó una gran expectación entre conductores y residentes. La central de emergencias recibió numerosas llamadas de ciudadanos que alertaban del incendio al observar las llamas y la densa humareda elevándose sobre la carretera.

El suceso movilizó un importante despliegue de recursos y se convirtió en uno de los incidentes más llamativos de la jornada en la capital balear. Aunque el resultado final se saldó sin víctimas, las impactantes imágenes del autocar ardiendo en la Vía de Cintura de Palma dejaron escenas de gran espectacularidad que durante horas centraron la atención de quienes circulaban por la zona.