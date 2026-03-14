Russell se libra por los pelos de Leclerc en la madre de todas las sprints y Sainz y Alonso sin puntos

George Russell se libró por los pelos de Charles Leclerc y amarró una victoria ajustadísima en la madre de todas las carreras al sprint disputada este sábado en el Gran Premio de China. Esta vez el piloto de Mercedes sí tuvo rival, aunque se logró recomponer de perder dos veces el primer puesto y supo sufrir en las tres últimas vueltas por un coche de seguridad que lo apretó todo.

Charles Leclerc cruzó la meta rozando el ala trasera del británico y quedó segundo, por delante de Lewis Hamilton, que se llegó a ver ganador tras liderar durante algunas vueltas. Doblete de Ferrari y gran remontada de Max Verstappen tras su problema en la salida, aunque no le dio para el top 8. Lando Norris fue cuarto, precediendo a un Kimi Antonelli que cumplió una sanción de 10 segundos durante la bandera amarilla, y Oscar Piastri sexto.

Liam Lawson y Oliver Bearman cerraron una zona de puntos de la que estuvieron lejos Carlos Sainz, undécimo, y Fernando Alonso, decimoséptimo, aunque ambos remontaron. En el caso del madrileño, con la estrategia favorecida por el abandono de Nico Hulkenberg, y en el del asturiano, además de la del alemán, por la caída de Arvid Lindblad.

La salida fue calcada a la de hace seis días en Australia, con la diferencia de que el Ferrari que discutió el liderato a Russell no fue el de Leclerc, sino el de Hamilton. El heptacampeón del mundo se puso dos veces en cabeza con adelantamientos muy similares entre sí por la pérdida de batería de su ex compañero en Mercedes al salir de la primera curva. El inglés supo cuándo atacar y regresó rápido a lo más alto, de donde no parece que haya quien pueda barrerle.

Verstappen se clava y Antonelli la lía

Verstappen, que dejó clavado su Red Bull en la parrilla, no fue el único obligado a remontar por una mala salida. También Antonelli, otra vez, perdiendo varias posiciones y con Hamilton superándole por la derecha. Eso ayudó a que Leclerc cabalgase y a que Ferrari volviera a meter sus dos coches en el top 3 en las primeras vueltas de una carrera.

Esta vez parecía imposible que se le escapara el doblete en el podio a la escudería, ya que la FIA sancionó con 10 segundos al piloto italiano de Mercedes por un toque por detrás a Isack Hadjar. Algo que le importó poco a un Antonelli que sacó partido de la fuerza de su coche para superar a los McLaren antes de la vuelta 10 y lanzarse a por los Ferrari en plena protesta de Leclerc después de situarse por delante de Hamilton.

El italiano adelantó al británico y fue de las últimas cosas que pasarían antes de que la sprint saltase por los aires en la vuelta 13 con el abandono de Hulkenberg y el consecuente coche de seguridad. Ferrari cortocircuitó, mandó a boxes a Hamilton y le sacó por detrás de Norris, haciéndole más difícil un podio que se ganó a pulso tras adelantarle en la relanzada.

Russell sufre y gana

Para Sainz, el pinchazo del motor Audi era un notición porque, al haber salido con neumático duro, podía seguir en pista en undécima posición, lejos en cualquier caso de la octava que otorga un punto. A todos los que pararon les colocaron el blando y el formato sprint terminaría haciendo honor a su nombre con tres vueltas a fondo. Con pruebas como ésta, sí se puede disfrutar de este Mundial de Fórmula 1 2026.