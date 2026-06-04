La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 3 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 848 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Teresa sorprende a Pía en el despacho del mayordomo. En cuanto la señora Adarre confiesa que la carta no era para Beni, sino para Curro, la joven se ofrece a ayudarla. Al amanecer, Pía entra en la habitación de Santos y encuentra a Ricardo completamente destrozado, velando el cuerpo de su hijo muerto. Leocadia reprocha al mayordomo que el velatorio sea en palacio, y este se rebela contra su falta de humanidad.

Lejos de que todo quede ahí, María Fernández aprovecha la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a Estefanía por el intento de chantaje de Carlo con un embarazo falso. En la zona noble, a pesar de que todo parecía marchar a las mil maravillas, Julieta empieza a convulsionar y entra en estado crítico. Como no podía ser de otra forma, después de haber vivido una situación similar con Jana, Manuel no puede evitar reaccionar con horror. ¡Se teme lo peor! Es por eso que el heredero del marquesado de Luján pide a Alonso que denuncie al duque de Carril ante la Guardia Civil. Jacobo habla con Adriano y le pide que no aparte a Martina de su lado, mientras que el Capitán de la Mata no duda en decir a Vera que ella tiene la culpa de la muerte de Santos.

¿Qué sucede en el capítulo 849 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 4 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Alonso comunica que el duque de Carril está desaparecido, mientras que Ciro y Lorenzo no dudan en culpar a Vera de lo sucedido. Es entonces cuando el marqués les reprende y les recuerda que el único culpable es don Gonzalo.

Debido a los últimos acontecimientos, Alonso opta por proponer a Vera que se quede en palacio hasta que aparezca su padre, mientras que Teresa y Cristóbal cuadran los turnos para que el servicio pueda asistir al entierro de Santos. Como no podía ser de otra manera, Ricardo está profundamente desolado con la muerte de su hijo.Ciro continúa reprochando a Alonso y a Manuel el dinero que perdió por el duque. A pesar de todo, ellos se niegan a ceder y le recuerdan que la responsabilidad de la inversión era suya.

En cuanto a Martina, hace todo lo que está en su mano para acercarse a Adriano, pero él se mantiene firme. Finalmente, Teresa encuentra la carta de Pía y se la guarda. Además, una noticia en el periódico revoluciona la casa: la señora de Figueroa sonríe y el Capitán de la Mata maldice en voz alta. ¿De qué se trata? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.