Comenzamos la última semana del mes de julio y seguro que en nada estaremos todos hablando del eclipse solar del 12 de agosto y que en Madrid se podrá ver de modo que son muchos los que no se lo quieren perder. Pero además, una de las dudas más habituales estos días es dónde conseguir gafas homologadas sin tener que pagar por ellas, y lo cierto es que hay varias opciones en la ciudad a partir de una iniciativa de la propia Comunidad de Madrod.

El Ayuntamiento ha empezado a repartir gafas para ver el eclipse gratis en distintos puntos, sin necesidad de registro ni cita previa. Sólo hay que acercarse a alguno de los centros habilitados dentro de su horario habitual. Eso sí, se entregan hasta que se acaban, así que es mejor no dejarlo para el último momento. Y conviene además tener claro que mirar un eclipse sin protección específica puede causar daños en la vista, por lo que este tipo de gafas es la única forma segura de observarlo directamente.

Cómo conseguir gratis las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto que regala el Ayuntamiento de Madrid

El reparto se está realizando en distintos espacios municipales repartidos por la ciudad. Son lugares bastante accesibles y conocidos, así que no hace falta desplazarse demasiado para conseguirlas.

Los principales puntos donde vas a encontrar las gafas completamente gratuitas:

Planetario de Madrid

Museo de Historia de Madrid

Museo de San Isidro

Imprenta Municipal – Artes del Libro

Centro Cultural Conde Duque

Red de bibliotecas municipales

En todos estos centros la dinámica es la misma, ya que no hay reserva ni sistema de cita. Se entregan directamente en el momento, normalmente en recepción o en los puntos de información. Basta con entrar, preguntar o pedirlas y las recibirás sin problema, lo que provoca que en algunos de esos puntos ya haya aumentado la afluencia de personas que se acercan. No es que haya que correr porque se agotan, pero lo cierto es que con el eclipse a la vuelta de la esquina, mejor que no tardes si quieres unas.

Hasta cuándo se pueden conseguir

El reparto comenzó el 17 de julio y se mantendrá hasta el mismo 12 de agosto, el mismo día del eclipse. Durante ese periodo, se pueden recoger en el horario habitual de cada centro, sin necesidad de acudir en una fecha concreta. Aun así, la recomendación es la que ya te hemos dado y es que es mejor no dejarlo para el final. En los últimos días es cuando más gente se acerca a por ellas y es probable que en algunos puntos se queden sin existencias antes de tiempo.

Qué tipo de gafas son y por qué son necesarias

Las gafas que se están repartiendo están homologadas específicamente para la observación solar. Cuentan con certificación ISO 12312-2, que garantiza que filtran prácticamente toda la radiación solar. Esto permite mirar al Sol durante unos segundos sin riesgo, algo que no ocurre con unas gafas de sol normales. De hecho, usar gafas convencionales o métodos caseros puede ser incluso más peligroso, porque no bloquean la radiación que realmente daña la vista.

Los expertos insisten mucho en este punto: ni cristales ahumados, ni radiografías, ni inventos similares. Si no se utilizan gafas homologadas o métodos indirectos, lo mejor es no mirar directamente.

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A qué hora será el eclipse en Madrid

El eclipse del 12 de agosto se podrá ver en la Comunidad de Madrid a partir de las 19:30 horas. A medida que avance la tarde, la Luna irá cubriendo el Sol hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 20:32, coincidiendo prácticamente con la puesta. En la capital se verá de forma parcial, aunque será igualmente visible y bastante llamativo. En algunas zonas del norte de la región, en cambio, la experiencia será más completa de modo que elegir bien el lugar también es importante. Lo ideal es buscar un punto con el horizonte despejado hacia el oeste, sin edificios altos ni obstáculos.

Más gafas y puntos de observación en la Comunidad de Madrid

Más allá del reparto del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid también ha preparado su propio dispositivo para este evento. En total, se distribuirán más de 36.500 gafas homologadas en distintos puntos de la región. Además, se han habilitado 52 espacios de observación, especialmente en municipios del norte y el este, donde las condiciones son mejores para seguir el eclipse. Entre las actividades previstas destaca un festival en Buitrago del Lozoya, con talleres, divulgación científica y propuestas para familias durante toda la jornada.

Un fenómeno poco habitual que se repetirá en los próximos años

El del 12 de agosto no será un eclipse cualquiera. Es el primero de una serie de fenómenos que se podrán ver desde España en los próximos años, con otro eclipse total previsto para 2027 y uno anular en 2028. Aun así, no es algo que ocurra todos los veranos, así que la recomendación es aprovechar la oportunidad. Eso sí, siempre con precaución y utilizando las gafas adecuadas para evitar problemas de visión.