Se aproxima el eclipse solar más extenso del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en 157 años

Este día el día se convertirá en noche y no se repetirá en 157 años, el eclipse solar más extenso del siglo golpeará de lleno a España. Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad. Es hora de estar pendientes de un cielo que puede darnos esa energía extra que necesitamos. En especial, en estos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver. En algunas zonas de nuestro país ya hay lista de espera en restaurantes, alojamientos y eventos en los que el eclipse se convertirá en protagonista.

Como si el universo nos enviará un mensaje, justo se producirá este eclipse total en el momento del año en el que todo el mundo puede disfrutarlo. En un mes de agosto que, por el calor, las fiestas y las vacaciones de todos, pueden acabar siendo una realidad. Es hora de saber qué es lo que pasará y qué día podremos ver en vivo y en directo y de forma total en estas partes de España un eclipse que marcará nuestras vidas para siempre a partir de ahora.

El día se convertirá en noche y no se repetirá en 157 años

Aunque la ciencia de la longevidad sea cada vez más destacada, es imposible que volvamos a ver un evento de este tipo. Cuando el sol se convertirá en un elemento que será eclipsado por una luna que se interpondrá en su camino. Un baile celestial que rara vez sucede y menos de forma total.

Los últimos 157 años no se han visto un evento de este tipo, un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estos días en los que cada gesto cuenta. Podemos prepararnos para este día de una manera diferente.

Ver llegar estos cambios que quizás no tenemos en mente y que hasta la fecha nadie más ha visto. En estos días en los que el mundo se para, la calma llega a nuestra vida. Con unas vacaciones a las puertas, un buen plan es esperar un evento que no se repetirá en más de 157 años y que en algunas partes de nuestro país se vivirá de forma total de una manera increíble.

Se aproxima el eclipse solar más extenso del siglo

El eclipse solar más extenso del siglo se aproxima a toda velocidad, cada vez estamos más cerca en el calendario de un 12 de agosto en el que la realidad puede hacernos ver un cielo negro que pone los pelos de punta. Un momento lleno de magia que podremos ver siempre y cuando sigamos las medidas de seguridad adecuadas y estemos en estas partes de España.

Según los expertos del Instituto Geográfico Nacional: «Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país».

Siguiendo con la misma explicación: «El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media). La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València.El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos».

El eclipse recorrerá gran parte del país: «En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19h 33m, tendrá su máximo a las 20h 29m y la puesta de Sol se producirá a las 21h 20m, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados. Para más información sobre el eclipse en cada municipio visitar la pestaña de tablas. El último lugar donde será visible será Baleares. En Palma el eclipse comenzará a las 19h 38m, tendrá su máximo a las 20h 32m, unos minutos antes de la puesta de sol, con el Sol muy bajo, a una altura de 2 grados».