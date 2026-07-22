Andalucía se prepara para un fenómeno histórico: tres eclipses la situarán en el mapa mundial del turismo científico

El 12 de agosto va a ser un día que muchos ya tienen apuntado en sus agendas debido al eclipse solar que si bien se va a poder ver desde gran parte del país, lo cierto es que tiene a Andalucía en el mapa de muchos, ya que esta comunidad es de las mejores para ser testigo del trío de eclipses, entre los que está el mencionado, que vamos a vivir los próximos años.

En concreto, entre este 2026 y 2028 se van a encadenar tres eclipses solares visibles desde la península. Puede sonar técnico, pero en realidad lo que va a pasar es que durante unos minutos, la luz cambiará, el cielo se transformará y todo parecerá detenerse. Y aunque lo raro no es que ocurra un eclipse, lo realmente llamativo es que se produzcan varios en tan poco tiempo y desde el mismo lugar. Y eso, en astronomía, no es algo que pase a menudo y lo mejor es que el sur parte con ventaja, no sólo por su posición geográfica, sino también por las condiciones que ofrece. Menos contaminación lumínica en muchas zonas, cielos bastante estables en verano y una base turística que ya lleva tiempo explorando otro tipo de experiencias.

Tres eclipses situarán a Andalucía en el mapa mundial del turismo científico

El interés por la ciencia como parte del viaje no ha aparecido de la noche a la mañana. Lleva años creciendo, casi sin hacer ruido, pero de forma constante. Cada vez más gente busca algo más que descansar: quiere entender lo que ve, conocer el entorno y llevarse algo más que fotos y ahí es donde encaja el llamado turismo científico y donde Andalucía se erige este año y los venideros, como uno de los mejores destinos.

Y no sólo debido al trío de eclipses, sino que en esta comunidad puedes encontrar rutas vinculadas a la geología, espacios relacionados con la minería, centros de interpretación, museos interactivos… propuestas que, sin ser excesivamente técnicas, permiten acercarse a la ciencia de forma sencilla. Pero además tenemos los eclipses en el horizonte, así que todo eso cobra más sentido. Porque quien viene a ver un fenómeno así no suele quedarse sólo con eso sino que suele moverse, explorar, interesarse. Y ahí es donde el territorio tiene margen para ofrecer mucho más de lo que parece a simple vista.

El cielo andaluz, uno de los grandes aliados

Hay un factor que lo cambia todo y que muchas veces pasa desapercibido: la calidad del cielo. No en todos los lugares se ve igual. De hecho, en buena parte de Europa mirar las estrellas con claridad se ha vuelto complicado por la contaminación lumínica. Sin embargo, en Andalucía todavía hay zonas donde eso no ocurre. Alejarse unos kilómetros de las grandes ciudades basta para notar la diferencia y tienes ejemplos en Sierra Morena, algunas áreas del norte de Córdoba, zonas de Jaén o Cádiz, que son lugares donde el cielo se ve con una nitidez poco habitual. Y eso, poco a poco, ha ido generando interés.

El astroturismo ha crecido además apoyado en esa ventaja. Han surgido rutas nocturnas, miradores acondicionados, actividades guiadas e incluso talleres de fotografía del cielo. No es algo masivo, pero sí lo suficientemente sólido como para que, cuando llegue un evento como este, no parta todo desde cero.

Tres eclipses en sólo tres años

El calendario ya está marcado, aunque todavía falten meses. En agosto de 2026 llegará el primero, un eclipse parcial. No será el más espectacular, pero sí el que servirá de antesala. El que hará que mucha gente empiece a mirar hacia el sur de España con más atención.

El gran momento llegará en agosto de 2027 con el eclipse total de sol. Aquí ya hablamos de otra dimensión si bien durante unos minutos, el día cambiará completamente. La luz se atenuará, la temperatura bajará ligeramente y aparecerá la corona solar, algo que normalmente no se puede ver. Es ese instante precisamente el que moverá a viajeros de medio mundo hacia lugares como Andalucía. Y en 2028 llegará el cierre con un eclipse anular. Diferente, pero muy visual, el Sol no desaparecerá del todo, sino que quedará como un anillo brillante en el cielo.

El cuidado que debemos tener al mirar un eclipse

Está claro que el trío de eclipses genera mucho interés y nadie se lo va a querer perder, pero debemos tener en cuenta, que mirar directamente al Sol sin protección no es buena idea, ni siquiera durante un eclipse parcial. Las gafas homologadas son imprescindibles. Y no, las gafas de sol normales no sirven. Y en el caso de que se usen prismáticos o cámaras, tienen que llevar filtros específicos. Y lo ideal, siempre que se pueda, es acudir a actividades organizadas. No sólo por seguridad, sino porque ayudan a entender mejor lo que está pasando.