La única comunidad autónoma que no va a ver el eclipse solar del día 12 de agosto

El 12 de agosto los españoles seremos testigos de uno de los mayores hitos astronómicos de este siglo. Se trata del primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde hace más de un siglo. El último que se registró en España fue en 1905.

Se espera que ocurra al final del atardecer, a partir de las 19:30, y el punto más álgido se espera que suceda entre las 20:25 y las 20:32 horas. En ese breve lapso de tiempo, la luz ambiental caerá drásticamente, la temperatura bajará y España será testigo del crepúsculo repentino. El único territorio que no podrá apreciar en su totalidad este fenómeno serán las Islas Canarias.

Canarias sólo verá el eclipse parcial

El problema que se cierne sobre este eclipse es que su visibilidad en las Islas Canarias será parcial y no total debido a una cuestión de alineación geográfica y órbitas astronómicas.

Para que un eclipse solar se considere total, quien lo observa debe situarse debajo de la umbra, que es la parte más oscura y estrecha de la sombra que proyecta la Luna. Esta franja de totalidad solo cruzará el norte y centro de la península. Canarias queda geográficamente demasiado al sur de esa línea.

A pesar de que no se verá total, no se verá peor, sino diferente y espectacular. Aunque no se hará de noche, la Luna tapará entre un 67% y el 75% del diámetro del Sol. El punto máximo en la zona canaria se espera que ocurra a las 19:50 horas, justo durante el atardecer.

El Sol estará muy bajo, casi tocando el mar. Esto significa que, en lugar de ver el eclipse mirando hacia arriba, se verá justo de frente en el horizonte oeste.

Porcentajes de eclipse según la isla

Dependiendo de la isla en la que te sitúes, los porcentajes varían. El sol se ocultará un poco más cuanto más al oeste te encuentres: