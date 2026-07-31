¿Cuánto sabes de Roberto Leal? Descúbrelo con este test sobre el presentador de ‘Pasapalabra’
Uno de los comunicadores más queridos de la televisión.
Roberto Leal es, actualmente, uno de los presentadores más queridos e icónicos de la televisión en España. Pero más allá de Pasapalabra, el programa que le ha consolidado como uno de los rostros de referencia de Atresmedia, el comunicador ha tenido una extensa carrera e incluso se ha estrenado recientemente en otra profesión. Descubre todo sobre Roberto Leal en este test de diez preguntas sobre su vida y carrera.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios