Marco Aurelio, sobre la tiranía: «Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad»

Marco Aurelio, último de los llamados «cinco buenos emperadores» de Roma y uno de los máximos representantes del estoicismo, dejó un legado filosófico que sigue influyendo en millones de personas casi dos mil años después de su muerte. «Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad». Con esta idea, el emperador recordaba que la percepción humana es limitada y que la realidad rara vez puede comprenderse desde un único punto de vista, una enseñanza especialmente relevante en una época marcada por la sobreinformación y la desinformación.

La filosofía estoica frente a los prejuicios

Marco Aurelio escribió esta reflexión en Meditaciones, una obra concebida como un diario personal en el que analizaba cómo alcanzar una vida guiada por la razón. Para los estoicos, el sufrimiento no dependía tanto de los acontecimientos como de la interpretación que hacemos de ellos. Por eso, el emperador insistía en la necesidad de cuestionar las primeras impresiones y evitar emitir juicios precipitados.

Según esta corriente filosófica, las personas tienden a confundir sus opiniones con hechos objetivos. Sin embargo, entre lo que sucede y la interpretación que hacemos de ello existe un filtro formado por nuestras experiencias, emociones, creencias y expectativas. Reconocer esa diferencia permite tomar decisiones más racionales y menos impulsivas.

Lo que dice la psicología actual

La reflexión de Marco Aurelio encuentra respaldo en numerosos estudios de psicología cognitiva. Investigadores como Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, han demostrado que el cerebro utiliza atajos mentales o sesgos cognitivos para interpretar la realidad de forma rápida. Estos mecanismos facilitan la toma de decisiones, pero también pueden conducir a errores de juicio, interpretaciones equivocadas y falsas certezas.

Uno de los ejemplos más conocidos es el sesgo de confirmación, por el que las personas tienden a aceptar con mayor facilidad la información que coincide con sus creencias previas e a ignorar aquella que las contradice. Precisamente por ello, expertos en pensamiento crítico recomiendan contrastar fuentes, analizar diferentes perspectivas y evitar sacar conclusiones precipitadas.

Aunque Marco Aurelio gobernó el Imperio romano entre los años 161 y 180 d. C., muchas de sus enseñanzas siguen encontrando aplicación en la vida cotidiana. Su filosofía defendía el autocontrol, la prudencia y la capacidad de analizar los acontecimientos con serenidad antes de reaccionar.