Vivimos en la era del sobrepensar. Nos hemos vuelto verdaderos expertos en sufrir por problemas que, en el 95% de los casos, ni siquiera llegan a ocurrir. Sin embargo, este exceso de preocupación no es un invento del siglo XXI. Hace casi dos mil años, el emperador romano y filósofo estoico Marco Aurelio ya lidiaba con la misma pesadez mental.

En sus famosas Meditaciones, un diario personal donde escribía reflexiones mientras gobernaba un imperio azotado por guerras y pandemias, dejó plasmada una solución contra la ansiedad anticipatoria: No dejes que el futuro te perturbe. Llegará, si es necesario, y entonces dispondrás de la misma razón con la que hoy haces frente al presente».

Qué significa esta frase de Marco Aurelio

Para entender la genialidad de esta reflexión, solo hay que analizar cómo funciona la mente cuando nos entra el pánico por lo que vendrá. Cuando nos preocupamos por el mañana, lo hacemos desde la incertidumbre y el miedo, imaginando situaciones hipotéticas donde siempre nos vemos vulnerables e incapaces de reaccionar.

Lo que Marco Aurelio nos viene a decir es muy sencillo: deja de gastar energía en batallas que no se han librado todavía. El emperador nos recuerda que, cuando un problema del futuro se convierta en una realidad del presente, no estarás desarmado. Para resolverlo contarás con la misma inteligencia, templanza, experiencia y sentido común que te han servido para superar todos los baches por los que ya has pasado a lo largo de tu vida.

Una frase que continúa vigente hoy en día

Podría parecer que las inquietudes de un líder de la Roma antigua poco tienen que ver con los retos del mundo moderno. Pero la realidad es que la naturaleza del cerebro humano apenas ha cambiado. En una sociedad hiperconectada y dominada por la prisa y el bombardeo constante de noticias, sentimos una prisa imperiosa por adivinar qué pasará mañana.

Esta cita funciona hoy como un jarro de agua fría que nos devuelve a la tierra. Nos recuerda que no se trata de no planificar, sino de no angustiarse por aquello que todavía no podemos tocar. Las personas que logran mantener la serenidad en medio del caos no son las que lo tienen todo bajo control, sino las que confían en su propia capacidad de adaptación.

La próxima vez que sientas que la cabeza te va a mil por hora intentando resolver un problema del futuro, detente un segundo. Recuerda las palabras de Marco Aurelio, confía en las herramientas que ya tienes dentro y concéntrate únicamente en el paso que tienes justo delante. El futuro ya se ocupará de sí mismo cuando le toque llegar.