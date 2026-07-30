Rollo May, psicólogo existencial estadounidense: «La libertad es la capacidad del ser humano para participar en su propio desarrollo»

La libertad de una persona asume un papel clave en la construcción de su vida. Por ello, el psicólogo existencialista, Rollo May, reflejó ese pensamiento a través de la siguiente frase: «La libertad es la capacidad del ser humano para participar en su propio desarrollo». Esta cita muestra la capacidad que tiene cada persona para transformarse, superar sus miedos y decidir quién quiere llegar a ser. Además, el crecimiento personal se aprecia en cada palabra, ya que cada persona tiene la posibilidad de moldearse a uno mismo. Aunque, el experto no defiende el control de todo lo que sucede, sino saber como responder, aprender y hacia donde avanzar cuando aparezcan las dificultades.

¿A qué hay que enfrentarse?

El miedo está muy presente y forma parte de la experiencia humana. Una emoción que bloquea y en ocasiones hace que una persona se quede en lugares conocidos aunque ya no le aporten nada o no le permitan crecer. El especialista señala que enfrentar al miedo es una forma de recuperar la libertad, ya que impedir que el miedo decida es una manera de tomar decisiones desde el avance.

La transformación

En el momento en el que una persona acepta que forma parte de un proceso, significa que asume que no tiene un rol fijo. Por eso, aprender de los errores, atravesar etapas difíciles o descubrir nuevas facetas ayuda a construir la identidad de una persona. Al mismo tiempo, la paciencia es fundamental porque la transformación personal no sucede de un día para otro.

El objetivo de la transformación

La transformacion de un ser humano repercute en la manera que tiene de relacionarse con las personas. Por eso, el mensaje de esta frase se relaciona con el crecimiento personal principalmente. A su vez, la libertad no es una experiencia individual únicamente, sino que la manera de utilizar esa transformación influirá en quienes rodean a esa persona que se inicia en el proceso.

La creación de una historia

La frase atribuida a Rollo May regala el significado de la libertad verdadera, es decir, que una persona escoja su libertad significa que participa en su propio desarrollo. Por lo tanto, puede trabajar la manera de responder ante lo que le suceda en la vida aprendiendo, sanando, cambiando, amando y avanzando. Si lo anterior se combina puede convertir la libertad en una forma de construcción de la vida de una persona y su forma de estar con los demás.