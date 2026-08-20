Simeone: ¿Insultos de la afición a Julián Álvarez? Muy respetuoso con nuestra gente»

Volvió el fútbol al Metropolitano y, en cierto modo, las cosas siguen igual. El ‘7’ del Atlético tiene nuevo rostro, pero sigue marcando golazos; la portería se queda imbatida y en la banda dirige un argentino con traje negro. Simeone inauguró con triunfo de los que le gustan, maximizando sus ocasiones y dejando la portería a cero. Lo logró sin Julián Álvarez, sin convocar para la ocasión. Cuando fue cuestionado por unos insultos de la afición al jugador, el Cholo fue escueto. «Muy respetuoso con nuestra gente», respondió.

El argentino no figuró en la convocatoria porque Simeone consideró que le falta un «puntito» todavía. Sí estuvieron Kang-In Lee y Baena, que salieron en el segundo acto y resolvieron el partido con dos latigazos. «Sería injusto quedarme con uno de los dos goles porque alguno se va a enojar. El Málaga compitió muy bien. Fuimos de menos a más. El trabajo en el primer tiempo fue muy importante para desgastar y los chicos que entraron en el segundo tiempo, en esa calidad de minutos, lograron solucionar», expresó Simeone.

«Tiene que trabajar en consecuencia con lo que necesite el equipo. Está comprometido con el equipo. Ha repetido esfuerzos. Lo importante es llevar a cada jugador a su mejor versión individual para que se potencie así el grupo», añadió el Cholo sobre el rendimiento de Kang-In Lee antes de argumentar la alineación titular en la que figuraron cuatro canteranos.

«Entendíamos que la mejor manera de afrontar el partido era jugar con la gente que estaba mejor, que son los que empezaron. Compitieron muy bien, llevaron el partido a donde tocaba. Tuvimos alguna situación que pudimos resolver mejor en el tramo final del campo. En el segundo tiempo empezamos bien y con los cambios dimos ese salto de calidad que pedía el partido», detalló.

Baena volvió al Metropolitano con el mismo ímpetu con el que concluyó el Mundial. «No busco a alguien parecido a Griezmann; todos son diferentes. La jerarquía de Antoine tenía sus cosas; sus compañeros tienen sus propias cualidades. Álex está en un momento en el que se le ve. No es casualidad el golazo: la puso en el ángulo. Está entrenándose muy bien, está suelto, ágil. Ha jugado el Mundial, lleva pocos días de preparación y esa energía que da ganar un Mundial es muy buena. Ojalá podamos sacar partido», explicó Simeone.