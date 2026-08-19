Simeone no convoca a Julián Álvarez contra el Málaga y le libera de la bronca del Metropolitano

El Atlético de Madrid ha dado a conocer su lista de convocados para el partido de la jornada 1 de Liga contra el Málaga, que juega este miércoles a las 21:00 horas. En ella no está Julián Álvarez, a quien Simeone ha liberado de la bronca del Metropolitano tras afirmar el jugador durante el Mundial que quería marcharse del equipo rojiblanco para fichar por el Barcelona.

Su entrenador se escuda en que todavía no le ve bien físicamente, ya que se incorporó más tarde que la mayoría de sus compañeros porque llegó a la final del Mundial entre España y Argentina, pero no es más que una excusa para que la afición rojiblanca no cargue contra él.

Muestra de ello es que Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y también Giuliano Simeone, finalistas en Estados Unidos, sí están convocados y posiblemente sean todos titulares. Quien tampoco está es Cuti Romero por su reciente fichaje.

Simeone fue preguntado por la situación de Julián en la rueda de prensa previa al Atlético-Málaga. Así respondió el argentino: «Creo que si el dueño del club habla de la manera que habló, no hay más. Es como en los juicios. No ha lugar. Está más que claro lo que expresó. Desde lo deportivo, queremos cuidar a la persona para que siga cuidando el nombre que tiene. En este partido no le vemos para participar. Esperamos que en estos cuatro días estemos más cerca de lo que queremos».

El argentino se refirió a la negación pública de Miguel Ángel Gil Marín a que Julián fiche por el Barça. El club azulgrana tiene casi imposible la incorporación del delantero a no ser que abone los 500 millones de euros de su cláusula, un escenario irreal dada la escasez económica de los culés.

La lista del Atlético sin Julián