Atlético – Málaga: ruido e ilusión

Casi tres meses después de aquel manotazo contra el Villarreal con el que cerró el curso, el Atlético vuelve al cole a caballo entre el ruido de Julián Álvarez y la novedad en la plantilla. En el primer verano de la era Alemany, llegaron Grimaldo, Hujlmand, Kang-In Lee y el Cuti Romero, y se han marchado gran parte de los retales de Bucero. Nico, Almada, Nahuel Molina, Lenglet y Ruggeri es inminente Por el Metropolitano tampoco se volverá a ver correr a un rubio pícaro. Griezmann ya trastea en Orlando. Ilusión con el proyecto 14.0 de Simeone, con Julián Álvarez como líder en discordia.

Habla Simeone de «armar un equipo alrededor» del atacante argentino, que aún no jugará este miércoles, porque apenas acumula ocho días de pretemporada, mientras el técnico manifiesta la certeza que transmite el club de su permanencia. Aún no tiene el ritmo físico para volver a la competición en la primera jornada. Quizá sí lo haga en la segunda, el próximo domingo ante el Villarreal. Es un aplazamiento del plebiscito que lo aguarda en el Metropolitano, en el que deberá estar este miércoles en la grada.

Su expreso deseo de ser transferido del Atlético durante el Mundial 2026, aunque no citó al Barcelona, lo puso aún más en el foco de la crítica de la afición rojiblanca. Su primer entrenamiento fue hace ocho días, el martes 11 de agosto, tras incorporarse el lunes 10 con pruebas de esfuerzo, al igual que Álex Baena y Marcos Llorente. Cuti Romero lo hizo el pasado sábado. Los cuatro están llamados a un papel esencial en este Atlético que se prueba a sí mismo contra las circunstancias del Mundial 2026.

Es un gran reto para el Málaga, tras el brillante ascenso ocho años después con un proyecto plagado de jugadores jóvenes de la cantera y con el objetivo ahora de la permanencia, con una plantilla en la que sólo el centrocampista Carlos Dotor (Celta), el delantero Juan Cruz (Leganés) y los defensas Fernando Calero (Espanyol) y José Salinas (Espanyol) tienen experiencia en Primera División.

Son sus cuatro fichajes hasta ahora, aunque esperan más, con la falta de efectivos por las lesiones, sobre todo en los puestos de central, lateral izquierdo y mediocentro. De hecho, Calero no estará disponible en el Metropolitano para Juanfran Funes. La única visita del Málaga al Metropolitano, el 16 de septiembre de 2017, coincidió en tiempo y forma con la inauguración del estadio.

Alineaciones probables para el Atlético-Málaga