Oficial: Fernando Alonso renueva con Aston Martin y seguirá en la Fórmula 1

Queda Fernando Alonso para rato en la Fórmula 1. Aston Martin ha anunciado oficialmente la renovación del bicampeón del mundo, que seguirá compitiendo en la categoría reina del deporte de motor en 2027. El piloto español ha aceptado la propuesta de la escudería británica y alargará su contrato, que terminaba al final del presente Mundial. El gran anuncio se ha producido a las 13:00 horas de este martes, a las puertas de la vuelta del circuito de Sepang (Malasia) al calendario para albergar el Gran Premio de Bahrein.

La expectación en torno al anuncio era máxima, ya que Aston Martin publicó una hora antes un avance del vídeo de la renovación. No se sabía si se trataba de una comunicación alrededor del piloto o sobre cualquier otro asunto. Finalmente, se trataba de la ampliación del vínculo del piloto, que, lejos de retirarse, seguirá unos años más en la F1 en busca de su ansiado tercer Mundial. «Me retiro… pero no todavía», dijo Alonso.

Alonso lleva cuatro temporadas en Aston Martin, un proyecto al que se unió en agosto de 2022 y que le llevó ocho veces al podio en su primer año. Eso fue antes del hundimiento total. La caída libre de la escudería se prolongó durante 2024 y 2025 hasta que en 2026 ha tocado fondo por completo, siendo en algunas pruebas la peor de todas, como el pasado fin de semana en Bakú, donde Fernando abandonó por sexta vez una carrera.

Sin embargo, Alonso sigue apostando por el verde. Lo hace por varios motivos. El principal es que sabe que sus próximos monoplazas estarán diseñados por Adrian Newey, lo cual es una garantía de que los chasis y la carga aerodinámica serán punteros. De hecho, el ingeniero ya acertó con la evolución AMR26 en verano, pero el motor Honda sigue muy por detrás. El asturiano necesita un salto desde Sakura para poder volver a volar a por las victorias y el tercer título.

Lo intentará a sus 45 años en 2027 tras un curso que está perdido. Alonso no sólo exige un mejor coche para el año que viene, sino que la F1 también vuelva a donde destacó, reduciendo la importancia de la parte eléctrica de los monoplazas. El asturiano criticó la competición desde el cambio de reglamento que entró en vigor en marzo, pero va a ayudar en esos retoques que recuperen la esencia de este deporte, con el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, como ayudante.

Al renovar, Alonso se asegura su vigesimocuarta temporada en la F1, aumentando su leyenda como el piloto con más campeonatos a sus espaldas. El español aún confía en Aston Martin como proyecto ganador y en la escudería son conscientes de que se juegan la multimillonaria inversión de su propietario, Lawrence Stroll, estimada en más de 2.000 millones de euros entre pilotos, personal (ingenieros, mecánicos…) y tecnología para la fábrica de Silverstone (túnel de viento, simulador…).

Comunicado de la renovación de Alonso

El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula Uno se complace en confirmar que Lance Stroll y Fernando Alonso continuarán como pilotos del equipo, tras haber prorrogado sus contratos a largo plazo.

Como la dupla de pilotos más experimentada de la Fórmula 1, seguirán aportando a Aston Martin Aramco un valioso conocimiento de competición y una profunda visión técnica a medida que el equipo continúa su trabajo durante la temporada 2026 y más allá. El renovado compromiso de ambos pilotos demuestra su gran motivación y su inquebrantable confianza en el potencial del equipo y sus socios técnicos.

Lance, que disputará su undécima temporada en la Fórmula 1 en 2027, ha desempeñado un papel fundamental en la trayectoria de Aston Martin Aramco desde su incorporación en 2019. El canadiense ha participado en más de 200 carreras de Fórmula 1, con tres podios en su haber, y aporta una vasta experiencia adquirida durante un período de importante crecimiento y desarrollo para el equipo.

Fernando continuará su exitosa trayectoria en la Fórmula 1, y esta extensión reafirma el compromiso a largo plazo del español con el equipo y la marca Aston Martin Aramco. Desde que firmó con el equipo en 2023, el bicampeón del mundo ha participado en 85 Grandes Premios, ha conseguido ocho podios y dos segundos puestos.

La continuidad y la estabilidad de esta colaboración de larga data permiten a Aston Martin Aramco centrarse plenamente en su trayectoria de desarrollo, aprovechando el conocimiento y las relaciones profundamente arraigadas entre los pilotos y la organización en general.

«Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato con Aston Martin Aramco. Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que aún tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel. Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y con ayudarlos a alcanzar el éxito»

«Creo firmemente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones magníficas. Tengo muchas ganas de crear más recuerdos en la pista frente a nuestros apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea tan especial».