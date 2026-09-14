Fernando Alonso promete al presidente de la FIA que seguirá en la F1: «¡Bueno para España!»

Fernando Alonso ha encendido las alarmas en la Fórmula 1. El piloto español puso en duda su futuro más allá de 2026 y eso provocó un nerviosismo que ha hecho actuar a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. Un culebrón que ha querido zanjar el árabe asegurando que el asturiano le ha prometido que seguirá.

Y es que todo saltó por los aires cuando le preguntaron en el Madring sobre qué camino seguirá a final de temporada y no dejó claro que seguiría pilotando: «Debo decidir si renuevo. Y si lo hago, igual no lo hago por un año y sigo muchos más. Pararé cuando me sienta más lento que los demás y ese momento aún no ha llegado». Unas declaraciones que llegan después de haber generado intranquilidad en Aston Martin: «No sé si va a ser la última vez que corra en España», decía antes del Gran Premio de España.

Sulayem ha querido apagar el fuego…de momento: «Me ha prometido que va a seguir», comentó cuando le preguntaron sobre la conversación que tuvo con el bicampeón del mundo. «No nos podemos permitir que Fernando se vaya por las circunstancias. Debe quedarse, ganar e irse cuando quiera. Pero no porque el rendimiento le obligue a hacerlo», añadió hace unos días

La FIA, por ello, desea que Alonso continúe, pero no son pesimistas con que acabe decidiendo bajarse del coche para siempre: «No hay urgencia. Es una cuestión de entender la normativa del año que viene y qué impacto tendrá en la carrera y en el piloto. Creo que los coches actuales no son los mejores para pilotar ni para disfrutar», comentó Mohammed.

Un producto que ha traído críticas a la F1 pese al gran éxito del Madring y que ha hecho que Alonso sienta hasta cierta desilusión: «Tenemos conversaciones a menudo con la FIA. Tenemos un producto que no es óptimo y creo que se pueden ajustar cosas. Pero es independiente de que me quede o no porque el espectáculo debe mejorar». Dos discursos que confrontan de frente y que mantienen el culebrón sobre qué decidirá Alonso.