Alonso: «Si renuevo, igual no lo hago por un año y sigo muchos más, pararé cuando sea más lento»

Fernando Alonso volvió a ser preguntado por su futuro en la Fórmula 1 tras la carrera del Gran Premio de España en Madring y éste mantuvo el mismo discurso que viene empleando desde que su decisión es leitmotiv en el Gran Circo. El asturiano, eso sí, sorprendió con sus palabras ante la afición a pie de pista antes de la cita, en las que dijo que no sabría si sería su última vez corriendo en su país.

«¿Qué tiene que cambiar para que vuelvas aquí el año que viene?», le preguntaron tras la carrera y Alonso respondió: «Renovar. Debo decidirlo. Y si renuevo, igual no lo hago por un año, y sigo muchos más. Pararé cuando me sienta más lento que los demás. No ha llegado ese momento».

«Ha sido una carrera físicamente también dura, con todos los muros. Hacía mucho calor y la gente en las gradas estaba con abanicos sin parar. Ha sido dura para todo el mundo, imagínate para nosotros», explicó un exhausto Alonso.

El choque con Sainz

El asturiano también se pronunció sobre el choque con Carlos Sainz en la curva 5, previa al primer túnel de Madring: «Yo no me toque. Me echaron contra el muro a 340 (kilómetros por hora) cuando había todo el espacio en la izquierda. Pero no es la primera vez. Es lo que hay». Al madrileño le sancionó la FIA con cinco segundos.

«Ha recibido una penalización hoy. Otras veces no la recibe. Pero bueno, ha sido un fin de semana difícil. Ayer con la penalización en la crono, hoy en la salida se ha llevado por delante al Cadillac (quería decir a Yuki Tsunoda). Luego a mí contra el muro. Le puede pasar, es una semana que le ha salido todo un poco torcido», dijo sobre lo ocurrido con Sainz.

Más de Alonso sobre los daños del Aston Martin: «Pero bueno, hemos intentado hacer nuestra carrera. A pesar de eso, el ritmo era el que era, el coche estaba dañado también, pero bueno, más o menos no creo que hubiese cambiado mucho la posición. Intentamos aprender todo lo posible en las vueltas que dimos».

«Delante de nosotros estaba Bearman, pero está casi a una vuelta, a 40 segundos por delante. Así que tampoco creo que con el coche a tope hubiésemos estado cerca de él. Y luego ya está Tsunoda, Bortoleto… O sea, que creo que la posición es la que es», sentenció Alonso.