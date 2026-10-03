Resultado España – República Checa: resumen, goles y cómo ha quedado el partido de la Liga de las Naciones hoy
Los de Luis de la Fuente quieren mantener su racha invicta
Carlos Espí ha sustituido a Ferran Torres, pero no está convocado
De la Fuente pide más a España: «Hay que ser mejores»
España se enfrenta a Chequia en la tercera jornada de la Liga de Naciones. El encuentro se disputará este sábado 3 de octubre en casa del Oviedo, en el Estadio Carlos Tartiere. El partido comenzará a las 20:45 horas (19:45 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente llegan al choque sin conocer la derrota en el grupo C y con siete goles en la competición.
Las sensaciones son especialmente buenas y los resultados hablan por sí solos. La Roja sigue brillando después de conseguir su segunda estrella tras imponerse a Argentina en la final del Mundial. Respecto a los jugadores disponibles hay un cambio notable, ya que Carlos Espí se ha unido al equipo después de sustituir a Ferran Torres, que había sufrido molestias en su tobillo. Sin embargo, el jugador del Real Madrid tendrá que esperar para debutar, ya que no ha entrado en la convocatoria.
Los convocados de Luis de la Fuente para el España – Chequia
La baja de Pau Cubarsí es la novedad más destacada, aunque todo se debe a una medida de precaución para que el central esté en plenas condiciones para enfrentarse a Croacia. Estos son los convocados de Luis de la Fuente para el encuentro ante Chequia: Raya, Huijsen, Le Normand, Fresneda, Fran García, Merino, Víctor Muñoz, Fabián, Fermín, Olmo, Yeremy Pino, Marc Pubill, Martínez, Laporte, Baena, Rodrigo, Roberto, Zubimendi, Lamine Yamal, Pedir, Oyarzabal, Cucurella, Unai Simón.
España salva un posible susto en un partido de gran dominio
El equipo ha dominado durante todo el encuentro, pero le ha tocado sufrir tras el primer gol de República Checa. Lea aquí la crónica de OKDIARIO.
¡TERMINA EL ENCUENTRO!, España 3 – 1 República Checa
Luis de la Fuente y Santi Denia se saludan en los banquillos. España mantiene su invicto en la Nations League
Minuto 91
El VAR descarta la roja de Lingr
La entrada fue muy agresiva, pero no terminó de impactar al delantero del Espanyol.
Minuto 89
¡GOOOOOOOOOOL DE MIKEL MERINO!
Gran contra de España. Falta previa durísima de Lingr a Roberto. Merino aprovecha un remate de Víctor Muñoz y sentencia el encuentro.
Minuto 87
Víctor Muñoz roza el tercero con un remate cruzado
El canterano del Real Madrid probó suerte desde dentro del área y le da algo de aire a España.
Minuto 84
¡Roja para Krejci!, la República Checa se queda con 10
El central se había llevado una amarilla tras protestar en el gol anulado y termina expulsado después de un agarrón claro sobre Roberto.
Minuto 81
La República Checa exprime los últimos minutos
Los de Santi Denia han revivido después del 2-0 y se lanzan con todo a por el empate. España intenta adueñarse de la posesión.
Minuto 79
¡SE DESATA LA POLÉMICA EN EL TARTIERE!, el árbitro anula un gol de República Checa por falta previa
Santi Denia explota en el banquillo. El colegiado interpreta una falta sobre Le Normand. Gran error de Raya en la jugada que no consiguió atrapar un balón aéreo.
Minuto 76
Cambios en España: se marcha Rodri y entra Martín Zubimendi
Mikel Merino se queda con el brazalete de capitán.
Minuto 73
Santi Denia mueve ficha: entran Sadílek y Bucha y se marchan Kral y Radosta
Minuto 70
¡Gol de República Checa, hay partido!
Gran remate cruzado de Jiri Slama que consigue aprovechar la única oportunidad clara del partido.
España 2 – 1 República Checa
Minuto 68
¡Roberto roza el tercero tras un centro de Yéremi Pino!
Minuto 66
Cambios en España: entran Fermín y Mikel Merino y se marchan Dani Olmo y Pedri
Minuto 65
Mikel Merino y Fermín se enfrían esperando el cambio
Situación cómica en Oviedo, el balón no termina de salir y los jugadores llevan varios minutos esperando el relevo
Minuto 62
Raya intercepta un pase clave
El portero estuvo muy atento para frenar la mejor acción de la República Checa.
Minuto 59
Muy activo Víctor Muñoz en sus primeros minutos
El canterano del Real Madrid está siendo un puñal por la banda derecha después de sustituir a Lamine Yamal
Minuto 57
Cambios en República Checa: entran Cerv y Naderi y salen Ambros y Macek
Minuto 54
Huijsen espera una oportunidad
El central del Real Madrid no ha sido titular pese a la baja de Pau Cubarsí.
Minuto 51
Muy activo Fresneda en la presión
El lateral está sumándose al ataque y defendiendo muy arriba, aunque en esta ocasión comete falta sobre uno de sus rivales.
Minuto 49
La República Checa intenta tomar la iniciativa
Los de Santi Denia quieren mantener la posesión, pero la presión de España lo está complicando en exceso.
Minuto 47
Cambios de Luis de la Fuente: salen Yamal y Baena y entran Víctor Múñoz y Yéremy Pino
Minuto 45
¡Arranca el segundo tiempo!
Vuelve la acción al Carlos Tartiere
Descanso
DESCANSO EN OVIEDO: ESPAÑA GANA CON COMODIDAD A LA REPÚBLICA CHECA
Los jugadores se marchan a vestuarios después de una primera parte muy sólida. Por el momento, España 2 – 0 República Checa
Minuto 43
¡Lamine Yamal roza el tercero con un remate cruzado!
El extremo del Barcelona apareció en la banda izquierda y trató de cruzar el balón. Roberto estuvo muy cerca de tocarla.
Minuto 41
Baena no consigue rematar un gran centro de Fran García
El lateral consiguió poner un pase tenso al área, pero el jugador del Atlético de Madrid dudó entre disparar o controlar.
Minuto 40
Muy contundente Fresneda en su debut
El lateral no está teniendo demasiados problemas en su primer partido como internacional absoluto.
Minuto 37
Baena prueba suerte y Kinsky responde con otra gran parada
España no suelta el acelerador tras el gol. El jugador del Atlético de Madrid está siendo uno de los más activos en ataque, aunque el portero consigue desviar el balón a corner.
Minuto 34
¡GOOOOOOOOOL DE RODRI!, España impone su dominio
El centrocampista aprovecha un balón suelto dentro del área para batir al guardameta. Pedri buscó a Roberto con un centro raso y el fichaje del Barcelona se encarga del resto.
España 2 – 0 República Checa
Minuto 31
Jugada espectacular de España: Dani Olmo roza el segundo
Gran combinación de los de Luis de la Fuente en el área. El mediapunta del Barcelona arma un remate potente pero el portero consigue despejar a corner.
Minuto 28
Buen corte de balón de Fran García
Muy atento el ex del Real Madrid para salvar uno de los mejores ataques de República Checa. Los de Santi Denia empiezan a soltarse con balón.
Minuto 25
Muy activo Fran García en su regreso a la selección
El lateral del Betis se está ofreciendo de forma constante en la banda izquierda para participar en el ataque. En defensa no está teniendo demasiados problemas.
Minuto 22
Defensa posicional de República Checa
Los de Santi Denia intentan plantarse en su campo y estar listos para sorprender, pero la defensa de España está frustrando todos los intentos de contra.
Minuto 19
La República Checa de Santi Denia no consigue salir de su campo
La presión tras pérdida de España es asfixiante. Los rivales están sufriendo con y sin balón y necesitarán alguna acción aislada si quieren sorprender a David Raya.
Minuto 17
Pedri intenta sorprender desde fuera del área
El centrocampista prueba suerte con un tiro lejano, pero el balón sale muy centrado y el portero lo atrapa sin problemas.
Minuto 14
Kinsky se la juega y regatea a Roberto en su área
El portero ha demostrado tener hielo en las venas y ha solventado la acción sin problemas, pero asumiendo un riesgo enorme, ya que estaba rodeado por Roberto y Álex Baena.
Minuto 12
Remate a puerta de Álex Baena
España se beneficia de su gran abanico ofensivo. El jugador del Atlético de Madrid prueba suerte pero no consigue incomodar al portero. Corner para La Roja.
Minuto 10
Lamine Yamal está desatado
La orden desde el banquillo parece bastante clara, todo el equipo está buscando al extremo. El jugador trató de superar al guardameta con una vaselina, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego.
Minuto 7
España sigue atacando la portería de Kinsky
Los checos no pueden responder con balón y sufren las consecuencias. Dani Olmo trató de sorprender con un remate que la defensa consiguió rechazar.
Minuto 5
¡GOOOOOOOOOOLAZO DE LAMINE YAMAL!
El extremo del Barcelona vuelve a brillar en los primeros minutos. Remate espectacular desde la frontal del área que entra por la escuadra izquierda. Luis de la Fuente tenía claro que debía repetir titularidad
España 1 – 0 República Checa
Minuto 4
España se queda con la posesión
Cuando algo no está roto no hace falta arreglarlo. El equipo comienza con su dinámica de control de juego habitual.
Minuto 2
Primer aviso de Lamine Yamal
El extremo del Barcelona firma el primer remate del partido, aunque se marcha ligeramente desviado.
Minuto 1
¡Arranca el España – República Checa!
Los de Luis de la Fuente buscan un ataque rápido con un pase largo sobre Lamine Yamal, pero la defensa rival responde y se hace con la posesión.
Sobresaliente del Carlos Tartiere en la bienvenida a la selección
El estadio ha cuidado todos los detalles para acoger a sus jugadores, con un bonito gesto con el himno nacional y una actuación de pirotecnia. Todo listo para el pitido inicial.
Suena el himno de España en Oviedo
El himno nacional se lleva el protagonismo en el Carlos Tartiere, ya que ha sido interpretado en una versión adaptada con la gaita asturiana.
Juan Mata le muestra la Copa del Mundo al Carlos Tartiere
El ganador de la Eurocopa de 2012 le entrega el trofeo a Rodri y el publico se desata en aplausos.
¿Quién es el capitán de La Roja en el España – República Checa?
Rodri lucirá el brazalete de capitán en el España – República Checa
10 minutos para el pitido inicial
Todo está listo para el inicio de la acción en el Carlos Tartiere. España saldrá con el objetivo de mantener su racha invicta. El equipo deberá que tener cuidado en defensa, ya que aún no han sido capaces de dejar la portería a cero.
Fresneda también tendrá su primer partido con La Roja
Día de debuts para España. El lateral derecho del Sporting de Portugal está listo para estrenarse ante la República Checa.
Debut de Roberto Fernández con la selección
El delantero del Espanyol tendrá la oportunidad de liderar el ataque de La Roja por primera vez. El punta se ha ganado el debut después de marcar seis goles en los primeros siete partidos de liga.
Los jugadores calientan en el Carlos Tartiere
Los de Luis de la Fuente se preparan para empezar el partido en plenas condiciones. Prevenir las lesiones es clave, ya que Nico Williams, Alejandro Grimaldo, Ferran Torres y Eric García ya son bajas.
Oviedo vuelve a recibir a España. Once años después de su última visita
El Carlos Tartiere está listo para el pitido inicial a las 20:45 horas
Inglaterra le mete ¡siete! a Croacia en una goleada de escándalo en el grupo de España
El otro partido del grupo C ha tenido goles de todos los tipos, aunque todos han caído del mismo lado. Lea aquí la crónica del partido.
Lamine Yamal es intocable para Luis de la Fuente
El extremo del Barcelona repite en el once inicial. El entrenador aún no le da descanso y quiere que siga liderando el ataque, después de marcar tres goles en dos partidos.
¿Cómo quedó España en sus últimos enfrentamientos ante Chequia?
La Roja tiene una ventaja muy notable a nivel histórico, con cinco victorias, dos empates y ninguna derrota. El último encuentro fue en la Nations League 2022/23, donde España se impuso 2-0.
Alineación oficial de España para enfrentarse a Chequia
Estos son los titulares de Luis de la Fuente: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Roberto Fernández. Lea todos los detalles sobre el once inicial
¿Quién sustituirá a Cubarsí en defensa?
Luis de la Fuente le ha dado un respiro al central del Barcelona, que fue una de las figuras claves en el Mundial. Esto supone una gran oportunidad para Dean Huijsen, que podrá demostrar que merece un puesto en La Roja.
Los de Luis de la Fuente quieren mantener el pleno de victorias
España llega al choque tras imponer su dominio ofensivo. Frente a Inglaterra y Croacia no han tenido problemas para ver puerta, con un total de siete goles en dos partidos. Lamine Yamal está siendo el atacante más destacado con tres tantos en total.
¿Cuando es el próximo partido de España en la Nations League?
Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Croacia este martes 6 de octubre a las 20:45 (19:45 en las Islas Canarias)