Liga de Naciones

Resultado España – República Checa: resumen, goles y cómo ha quedado el partido de la Liga de las Naciones hoy

Los de Luis de la Fuente quieren mantener su racha invicta

Carlos Espí ha sustituido a Ferran Torres, pero no está convocado

De la Fuente pide más a España: «Hay que ser mejores»

España - República Checa directo
España - República Checa. (Getty)
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    • España se enfrenta a Chequia en la tercera jornada de la Liga de Naciones. El encuentro se disputará este sábado 3 de octubre en casa del Oviedo, en el Estadio Carlos Tartiere. El partido comenzará a las 20:45 horas (19:45 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente llegan al choque sin conocer la derrota en el grupo C y con siete goles en la competición.

    Las sensaciones son especialmente buenas y los resultados hablan por sí solos. La Roja sigue brillando después de conseguir su segunda estrella tras imponerse a Argentina en la final del Mundial. Respecto a los jugadores disponibles hay un cambio notable, ya que Carlos Espí se ha unido al equipo después de sustituir a Ferran Torres, que había sufrido molestias en su tobillo. Sin embargo, el jugador del Real Madrid tendrá que esperar para debutar, ya que no ha entrado en la convocatoria.

    Los convocados de Luis de la Fuente para el España – Chequia

    La baja de Pau Cubarsí es la novedad más destacada, aunque todo se debe a una medida de precaución para que el central esté en plenas condiciones para enfrentarse a Croacia. Estos son los convocados de Luis de la Fuente para el encuentro ante Chequia: Raya, Huijsen, Le Normand, Fresneda, Fran García, Merino, Víctor Muñoz, Fabián, Fermín, Olmo, Yeremy Pino, Marc Pubill, Martínez, Laporte, Baena, Rodrigo, Roberto, Zubimendi, Lamine Yamal, Pedir, Oyarzabal, Cucurella, Unai Simón.

    22:46

    ¿Cuando es el próximo partido de España en la Nations League?

    Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Croacia este martes 6 de octubre a las 20:45 (19:45 en las Islas Canarias)

     22:42

    España salva un posible susto en un partido de gran dominio

    El equipo ha dominado durante todo el encuentro, pero le ha tocado sufrir tras el primer gol de República Checa. Lea aquí la crónica de OKDIARIO.

     22:38

    ¡TERMINA EL ENCUENTRO!, España 3 – 1 República Checa

    Luis de la Fuente y Santi Denia se saludan en los banquillos. España mantiene su invicto en la Nations League

     22:36

    Minuto 91

    El VAR descarta la roja de Lingr

    La entrada fue muy agresiva, pero no terminó de impactar al delantero del Espanyol.

     22:33

    Minuto 89

    ¡GOOOOOOOOOOL DE MIKEL MERINO!

    Gran contra de España. Falta previa durísima de Lingr a Roberto. Merino aprovecha un remate de Víctor Muñoz y sentencia el encuentro.

     

     22:31

    Minuto 87

    Víctor Muñoz roza el tercero con un remate cruzado

    El canterano del Real Madrid probó suerte desde dentro del área y le da algo de aire a España.

     22:29

    Minuto 84

    ¡Roja para Krejci!, la República Checa se queda con 10

    El central se había llevado una amarilla tras protestar en el gol anulado y termina expulsado después de un agarrón claro sobre Roberto.

     22:26

    Minuto 81

    La República Checa exprime los últimos minutos

    Los de Santi Denia han revivido después del 2-0 y se lanzan con todo a por el empate. España intenta adueñarse de la posesión.

     22:23

    Minuto 79

    ¡SE DESATA LA POLÉMICA EN EL TARTIERE!, el árbitro anula un gol de República Checa por falta previa

    Santi Denia explota en el banquillo. El colegiado interpreta una falta sobre Le Normand. Gran error de Raya en la jugada que no consiguió atrapar un balón aéreo.

     22:20

    Minuto 76

    Cambios en España: se marcha Rodri y entra Martín Zubimendi

    Mikel Merino se queda con el brazalete de capitán.

     

     22:17

    Minuto 73

    Santi Denia mueve ficha: entran Sadílek y Bucha y se marchan Kral y Radosta

     22:14

    Minuto 70

    ¡Gol de República Checa, hay partido!

    Gran remate cruzado de Jiri Slama que consigue aprovechar la única oportunidad clara del partido.

    España 2 – 1 República Checa

     22:12

    Minuto 68

    ¡Roberto roza el tercero tras un centro de Yéremi Pino!

     22:11

    Minuto 66

    Cambios en España: entran Fermín y Mikel Merino y se marchan Dani Olmo y Pedri

     22:09

    Minuto 65

    Mikel Merino y Fermín se enfrían esperando el cambio

    Situación cómica en Oviedo, el balón no termina de salir y los jugadores llevan varios minutos esperando el relevo

     22:05

    Minuto 62

    Raya intercepta un pase clave

    El portero estuvo muy atento para frenar la mejor acción de la República Checa.

     22:03

    Minuto 59

    Muy activo Víctor Muñoz en sus primeros minutos

    El canterano del Real Madrid está siendo un puñal por la banda derecha después de sustituir a Lamine Yamal

     22:01

    Minuto 57

    Cambios en República Checa: entran Cerv y Naderi y salen Ambros y Macek

     21:59

    Minuto 54

    Huijsen espera una oportunidad

    El central del Real Madrid no ha sido titular pese a la baja de Pau Cubarsí.

     21:55

    Minuto 51

    Muy activo Fresneda en la presión

    El lateral está sumándose al ataque y defendiendo muy arriba, aunque en esta ocasión comete falta sobre uno de sus rivales.

     21:53

    Minuto 49

    La República Checa intenta tomar la iniciativa

    Los de Santi Denia quieren mantener la posesión, pero la presión de España lo está complicando en exceso.

     21:51

    Minuto 47

    Cambios de Luis de la Fuente: salen Yamal y Baena y entran Víctor Múñoz y Yéremy Pino

     21:49

    Minuto 45

    ¡Arranca el segundo tiempo!

    Vuelve la acción al Carlos Tartiere

     21:34

    Descanso

    DESCANSO EN OVIEDO: ESPAÑA GANA CON COMODIDAD A LA REPÚBLICA CHECA

    Los jugadores se marchan a vestuarios después de una primera parte muy sólida. Por el momento, España 2 – 0 República Checa

     21:31

    Minuto 43

    ¡Lamine Yamal roza el tercero con un remate cruzado!

    El extremo del Barcelona apareció en la banda izquierda y trató de cruzar el balón. Roberto estuvo muy cerca de tocarla.

     21:29

    Minuto 41

    Baena no consigue rematar un gran centro de Fran García

    El lateral consiguió poner un pase tenso al área, pero el jugador del Atlético de Madrid dudó entre disparar o controlar.

     

     21:27

    Minuto 40

    Muy contundente Fresneda en su debut

    El lateral no está teniendo demasiados problemas en su primer partido como internacional absoluto.

     21:25

    Minuto 37

    Baena prueba suerte y Kinsky responde con otra gran parada

    España no suelta el acelerador tras el gol. El jugador del Atlético de Madrid está siendo uno de los más activos en ataque, aunque el portero consigue desviar el balón a corner.

     21:22

    Minuto 34

    ¡GOOOOOOOOOL DE RODRI!, España impone su dominio

    El centrocampista aprovecha un balón suelto dentro del área para batir al guardameta. Pedri buscó a Roberto con un centro raso y el fichaje del Barcelona se encarga del resto.

    España 2 – 0 República Checa

     21:19

    Minuto 31

    Jugada espectacular de España: Dani Olmo roza el segundo

    Gran combinación de los de Luis de la Fuente en el área. El mediapunta del Barcelona arma un remate potente pero el portero consigue despejar a corner.

     21:17

    Minuto 28

    Buen corte de balón de Fran García

    Muy atento el ex del Real Madrid para salvar uno de los mejores ataques de República Checa. Los de Santi Denia empiezan a soltarse con balón.

     21:13

    Minuto 25

    Muy activo Fran García en su regreso a la selección

    El lateral del Betis se está ofreciendo de forma constante en la banda izquierda para participar en el ataque. En defensa no está teniendo demasiados problemas.

     

     21:10

    Minuto 22

    Defensa posicional de República Checa

    Los de Santi Denia intentan plantarse en su campo y estar listos para sorprender, pero la defensa de España está frustrando todos los intentos de contra.

     21:07

    Minuto 19

    La República Checa de Santi Denia no consigue salir de su campo

    La presión tras pérdida de España es asfixiante. Los rivales están sufriendo con y sin balón y necesitarán alguna acción aislada si quieren sorprender a David Raya.

     21:05

    Minuto 17

    Pedri intenta sorprender desde fuera del área

    El centrocampista prueba suerte con un tiro lejano, pero el balón sale muy centrado y el portero lo atrapa sin problemas.

     21:02

    Minuto 14

    Kinsky se la juega y regatea a Roberto en su área

    El portero ha demostrado tener hielo en las venas y ha solventado la acción sin problemas, pero asumiendo un riesgo enorme, ya que estaba rodeado por Roberto y Álex Baena.

     21:00

    Minuto 12

    Remate a puerta de Álex Baena

    España se beneficia de su gran abanico ofensivo. El jugador del Atlético de Madrid prueba suerte pero no consigue incomodar al portero. Corner para La Roja.

     20:58

    Minuto 10

    Lamine Yamal está desatado

    La orden desde el banquillo parece bastante clara, todo el equipo está buscando al extremo. El jugador trató de superar al guardameta con una vaselina, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego.

     20:56

    Minuto 7

    España sigue atacando la portería de Kinsky

    Los checos no pueden responder con balón y sufren las consecuencias. Dani Olmo trató de sorprender con un remate que la defensa consiguió rechazar.

     20:53

    Minuto 5

    ¡GOOOOOOOOOOLAZO DE LAMINE YAMAL!

    El extremo del Barcelona vuelve a brillar en los primeros minutos. Remate espectacular desde la frontal del área que entra por la escuadra izquierda. Luis de la Fuente tenía claro que debía repetir titularidad

    España 1 – 0 República Checa

     20:51

    Minuto 4

    España se queda con la posesión

    Cuando algo no está roto no hace falta arreglarlo. El equipo comienza con su dinámica de control de juego habitual.

     20:49

    Minuto 2

    Primer aviso de Lamine Yamal

    El extremo del Barcelona firma el primer remate del partido, aunque se marcha ligeramente desviado.

     20:47

    Minuto 1

    ¡Arranca el España – República Checa!

    Los de Luis de la Fuente buscan un ataque rápido con un pase largo sobre Lamine Yamal, pero la defensa rival responde y se hace con la posesión.

     20:45

    Sobresaliente del Carlos Tartiere en la bienvenida a la selección

    El estadio ha cuidado todos los detalles para acoger a sus jugadores, con un bonito gesto con el himno nacional y una actuación de pirotecnia. Todo listo para el pitido inicial.

     20:43

    Suena el himno de España en Oviedo

    El himno nacional se lleva el protagonismo en el Carlos Tartiere, ya que ha sido interpretado en una versión adaptada con la gaita asturiana.

     20:40

    Juan Mata le muestra la Copa del Mundo al Carlos Tartiere

    El ganador de la Eurocopa de 2012 le entrega el trofeo a Rodri y el publico se desata en aplausos.

     20:38

    ¿Quién es el capitán de La Roja en el España – República Checa?

    Rodri lucirá el brazalete de capitán en el España – República Checa

     20:34

    10 minutos para el pitido inicial

    Todo está listo para el inicio de la acción en el Carlos Tartiere. España saldrá con el objetivo de mantener su racha invicta. El equipo deberá que tener cuidado en defensa, ya que aún no han sido capaces de dejar la portería a cero.

     20:29

    Fresneda también tendrá su primer partido con La Roja

    Día de debuts para España. El lateral derecho del Sporting de Portugal está listo para estrenarse ante la República Checa.

     20:24

    Debut de Roberto Fernández con la selección

    El delantero del Espanyol tendrá la oportunidad de liderar el ataque de La Roja por primera vez. El punta se ha ganado el debut después de marcar seis goles en los primeros siete partidos de liga.

     20:21

    Los jugadores calientan en el Carlos Tartiere

    Los de Luis de la Fuente se preparan para empezar el partido en plenas condiciones. Prevenir las lesiones es clave, ya que Nico Williams, Alejandro Grimaldo, Ferran Torres y Eric García ya son bajas.

     20:08

    Oviedo vuelve a recibir a España. Once años después de su última visita

    El Carlos Tartiere está listo para el pitido inicial a las 20:45 horas

     20:01

    Inglaterra le mete ¡siete! a Croacia en una goleada de escándalo en el grupo de España

    El otro partido del grupo C ha tenido goles de todos los tipos, aunque todos han caído del mismo lado. Lea aquí la crónica del partido.

     19:54

    Lamine Yamal es intocable para Luis de la Fuente

    El extremo del Barcelona repite en el once inicial. El entrenador aún no le da descanso y quiere que siga liderando el ataque, después de marcar tres goles en dos partidos.

     19:43

    ¿Cómo quedó España en sus últimos enfrentamientos ante Chequia?

    La Roja tiene una ventaja muy notable a nivel histórico, con cinco victorias, dos empates y ninguna derrota. El último encuentro fue en la Nations League 2022/23, donde España se impuso 2-0.

     19:30

    Alineación oficial de España para enfrentarse a Chequia

    Estos son los titulares de Luis de la Fuente: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Roberto Fernández. Lea todos los detalles sobre el once inicial

     19:30

    ¿Quién sustituirá a Cubarsí en defensa?

    Luis de la Fuente le ha dado un respiro al central del Barcelona, que fue una de las figuras claves en el Mundial. Esto supone una gran oportunidad para Dean Huijsen, que podrá demostrar que merece un puesto en La Roja.

     19:30

    Los de Luis de la Fuente quieren mantener el pleno de victorias

    España llega al choque tras imponer su dominio ofensivo. Frente a Inglaterra y Croacia no han tenido problemas para ver puerta, con un total de siete goles en dos partidos. Lamine Yamal está siendo el atacante más destacado con tres tantos en total.

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