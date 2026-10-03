La revancha de Huijsen con España

Dean Huijsen vuelve a sonreír con España. Después de vivir uno de los momentos más difíciles de su carrera al quedarse fuera del Mundial, el central del Real Madrid ha recuperado la titularidad con la selección y tiene una nueva oportunidad para hacerse fuerte en los planes de Luis de la Fuente. La victoria ante Croacia en el Sánchez-Pizjuán dejó algo más que tres puntos para el defensa: la satisfacción de volver a sentirse protagonista.

El golpe del verano todavía duele. Huijsen no lo esconde ni pretende quitarle importancia. «Fue un momento muy triste para mí y mi familia. Realmente lo pasé mal», reconoció después del encuentro. Unas palabras que ya adelantó en una entrevista en exclusiva en OKDIARIO. Había perdido la posibilidad de disputar un Mundial que España terminó ganando y de formar parte, sobre el césped, de un éxito histórico. Su regreso no borra aquella decepción, pero le permite mirar hacia delante.

La primera reacción fue alejarse. El madridista se marchó a Bali con sus amigos para desconectar después de conocer el descarte. Necesitaba vacaciones y distancia antes de afrontar una nueva temporada. Después tocaba volver al trabajo. El propio futbolista explicó que sigue sintiendo la decepción, aunque tiene claro que el fútbol continúa y obliga a responder cada día.

Y la oportunidad llegó ante Croacia. Después de quedarse sin minutos en Wembley, De la Fuente le dio entrada en el once junto a Pau Cubarsí. Huijsen disputó el encuentro completo en la victoria por 4-1 y volvió a competir con la camiseta de España tras su ausencia mundialista. Un paso importante para recuperar terreno dentro de una Selección en la que la competencia no concede descansos.

Una pareja con futuro

Huijsen también salió del Sánchez-Pizjuán satisfecho por su entendimiento con Cubarsí. Destacó el nivel del central y la buena relación entre ambos, además de expresar su deseo de compartir vestuario durante muchos años. La conexión entre los dos ofrece a De la Fuente una alternativa para el presente y una pareja con recorrido para el futuro.

El madridista valoró el trabajo colectivo, aunque reconoció las dificultades que provocó el centro lateral del gol croata. Su lectura del partido fue la de un defensa contento con la respuesta del equipo y consciente de que todavía hay aspectos que corregir. Volver al once supone una oportunidad para demostrar que puede mantenerse en él.

Huijsen quiere estar en el próximo gran éxito de España. Esta vez como jugador. El Mundial quedó atrás, con todo el dolor que le produjo perderse la cita, y ahora tiene partidos por delante para recuperar su sitio. Ante Croacia dio el primer paso. Volvió a jugar, volvió a ganar y volvió a sonreír.