Del repóker a la Absoluta: De la Fuente llama a Espí para sustituir al lesionado Ferran Torres

Carlos Espí da el salto a la selección española absoluta. El delantero del Real Madrid se incorpora a la concentración de Luis de la Fuente para sustituir a Ferran Torres, que causa baja por unas molestias en el tobillo izquierdo. Una oportunidad que llega justo después de su exhibición con la sub-21, con la que marcó cinco goles ante San Marino.

El atacante del Barcelona abandona la concentración y deja una vacante en la delantera. La comunicación sobre su baja señala las molestias que sufre, sin concretar un diagnóstico ni un tiempo de recuperación. De la Fuente ha elegido a Espí para ocupar su lugar y reforzar las opciones ofensivas de España en este tramo del parón internacional.

Para el madridista, la llamada supone un nuevo paso en su crecimiento. Pasa de competir con la sub-21 a ponerse a las órdenes del seleccionador absoluto y tendrá la oportunidad de demostrar que también puede hacerse un sitio entre los mayores. Llega, además, con la confianza que proporciona una actuación histórica.

Cinco goles para llamar a la puerta

Espí fue el gran protagonista de la victoria por 0-13 ante San Marino. El delantero firmó un repóker y estableció el récord de goles de un futbolista en un mismo partido con la selección española sub-21. Una noche que puso su nombre en primer plano y que ahora encuentra continuidad con esta convocatoria.

La diferencia entre ambos equipos era evidente, pero Espí aprovechó la oportunidad para mostrar su capacidad goleadora. Cinco tantos en un encuentro clasificatorio para el Europeo que refuerzan su candidatura y acompañan el salto a la absoluta.

Ahora cambia de escenario y de exigencia. De la Fuente le abre la puerta tras la baja de Ferran y el delantero madridista tiene por delante una nueva ocasión para convencer. Del repóker con la sub-21 a la concentración de España.