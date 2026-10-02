El calendario del caso Negreira: las fechas clave en España y la UEFA

El caso Negreira afronta nuevos pasos en los tribunales españoles y en la UEFA. La recepción de la documentación remitida por el Real Madrid añade un nuevo elemento a la investigación europea sobre los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El club blanco exige rapidez, pero el calendario tiene una precisión fundamental: todavía no hay una fecha confirmada para el juicio ni para una posible sanción deportiva.

El Real Madrid quiere que la investigación avance con la «máxima celeridad». Así lo expresó en su comunicado del 1 de octubre, en el que también anunció que seguirá colaborando con el organismo europeo. La UEFA, por su parte, ha confirmado que incorporará los documentos recibidos a una investigación que ya estaba abierta. Ese movimiento no equivale a una resolución sobre el fondo del caso.

Noviembre, el siguiente mes clave

En España, la jueza Alejandra Gil rechazó ampliar otros seis meses el plazo de instrucción, cuya última prórroga venció el 1 de septiembre. El Real Madrid había solicitado más tiempo, con el apoyo de la Fiscalía, al considerar que quedaban actuaciones pendientes. Entre ellas figuran dos declaraciones testificales previstas para noviembre, incluida la del ex entrenador Gerard López.

El vencimiento de ese plazo no supone el cierre automático de la causa. Hace falta una resolución judicial que concluya la instrucción y determine cómo continúa el procedimiento. Por eso, presentar diciembre como una fecha definitiva de cierre o asegurar que habrá juicio y sentencia en 2027 convierte previsiones en hechos todavía no confirmados.

La UEFA puede decidir sin esperar una sentencia

La vía europea tiene autonomía. El artículo 4.02 del reglamento de la Champions permite declarar a un club no elegible durante una temporada si la UEFA considera suficientemente acreditada su implicación en actividades destinadas a influir en el resultado de partidos, dentro del periodo establecido por la norma. Para decidir puede apoyarse en resoluciones judiciales, pero no está vinculada por ellas.

Por tanto, una sentencia española no constituye un requisito imprescindible para actuar. Tampoco existe una sanción anunciada para el verano de 2027. El calendario depende de las decisiones de los órganos competentes. El Real Madrid ha fijado su posición: quiere que se esclarezcan los hechos y que la UEFA resuelva con rapidez.

El caso Negreira afronta así los próximos meses con dos vías abiertas y sin una fecha definitiva de resolución. Las diligencias pendientes en España y el análisis de la documentación en la UEFA marcarán los siguientes pasos. El Real Madrid mantendrá su presión para que se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades que correspondan. La incógnita sigue siendo cuándo llegarán las decisiones y cuál será su alcance.