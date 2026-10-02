El Real Madrid teme lo que viene

La planta noble del Real Madrid está muy preocupada. Hay tensión, tristeza y una sensación compartida: la situación es delicada. La derrota en el derbi dejó una herida que el parón todavía no ha permitido cerrar y lo que viene por delante aumenta la inquietud. Octubre obliga al equipo de Mourinho a reaccionar mientras varios jugadores importantes siguen recuperándose y otros, como Vinicius, buscan una versión que no termina de aparecer.

El problema está en la acumulación. El Real Madrid necesita mejorar su fútbol, recuperar confianza y ganar con continuidad, pero debe hacerlo pendiente de la enfermería. Cada ausencia condiciona las soluciones del entrenador. Cada regreso exige valorar si el futbolista está preparado para soportar la intensidad de la competición. Y el calendario apenas dejará tiempo para ajustar sobre la marcha.

En el club saben que todavía queda mucha temporada. También que una mala secuencia en octubre puede aumentar la distancia con sus rivales y convertir las dudas actuales en un problema mucho mayor. Una crisis de estado. La preocupación nace de ahí: el equipo necesita una respuesta inmediata en un momento en el que todavía tiene demasiadas incógnitas abiertas.

La enfermería condiciona la reacción

Mbappé, Valverde y Konaté concentran buena parte de las miradas. El francés se recupera de una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, mientras el central tiene una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha. Son dos problemas que obligan a seguir su evolución antes de dar por hecho su disponibilidad, aunque en Valdebebas son optimistas y apuntan al Villarreal.

Valverde, por su parte, trabaja para dejar atrás la lesión de tobillo sufrida en el Metropolitano. Su importancia va más allá de una posición: aporta recorrido, intensidad y capacidad para corregir los desequilibrios del equipo. Recuperarlo significa devolver a Mourinho uno de sus principales recursos para sostener al Madrid.

A esas situaciones se suman los procesos de Rodrygo y Mendy y el regreso progresivo de Militao. La evolución de los lesionados ofrece motivos para esperar recuperaciones, pero recibir el alta y volver a rendir al máximo son pasos diferentes. El entrenador necesita futbolistas disponibles y también preparados para competir en una secuencia exigente.

Vinicius añade una preocupación deportiva. Su futuro contractual está resuelto, pero su rendimiento sigue lejos de lo que el Madrid necesita. El brasileño ha reconocido que busca confianza y cuenta con el respaldo de Mourinho. Ahora debe transformar ese apoyo en acciones decisivas. La incertidumbre alrededor de Mbappé aumenta la importancia de recuperar al mejor Vinicius.

Cinco partidos para cambiar el ambiente

La vuelta llegará el 10 de octubre ante el Villarreal en el Bernabéu. Cuatro días después, el Madrid visitará a la Roma. El Sevilla pasará por Chamartín el 18 y el Leipzig lo hará el 21, antes del Clásico del 25 de octubre. Cinco encuentros en quince días que pondrán a prueba la profundidad de la plantilla y la capacidad del equipo para reaccionar.

El temor es llegar al duelo contra el Barcelona con más desgaste, nuevas dudas y menos margen en la clasificación. Para evitarlo, el Real Madrid necesita empezar a reconstruirse desde el primer partido. Ganar al Villarreal tendría valor por los puntos y por el impulso que supondría para un grupo golpeado por el derbi.

Mourinho tiene el respaldo de la dirección para tomar decisiones. El club le ha dado libertad para corregir el rumbo y actuar sobre el equipo sin que el nombre de un futbolista limite sus elecciones. Ese apoyo refuerza su autoridad en un momento en el que debe encontrar respuestas.

La exigencia también llegará desde la grada. El Bernabéu espera una reacción y el Real Madrid tendrá que ofrecérsela con fútbol, compromiso y resultados. En la planta noble miran octubre con inquietud. Saben que el equipo tiene recursos para salir adelante, pero necesitan empezar a verlos sobre el césped.