Carlos Espí se estrena a lo grande con la Sub-21

El nombre de Carlos Espí sonó cuatro veces en su debut con España sub-21. Cuatro goles marcó el delantero del Real Madrid en su estreno ante San Marino, en una segunda parte en la que impuso con una facilidad tremenda su superioridad. Pudieron ser cinco, pero el primero de ellos fue finalmente en propia puerta, a la salida de un córner. A su inicio espectacular con el conjunto blanco, suma ahora otra actuación para el recuerdo que permite acercar a la selección española al próximo Europeo.

España ganó 0-13 en San Marino en un partido en el que el gran protagonista fue Espí. Se quedó a las puertas de entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente para este parón, tras un inicio con el Real Madrid en el que dos ratos le han servido para confirmarse como el gran goleador que es. Al rescate contra el Espanyol y contra el Elche, el delantero valenciano presentó sus argumentos pese a los pocos minutos que le ha otorgado Mourinho.

De la Fuente no le llevó, así que lo aprovechó David Gordo para enrolarle en las filas de la categoría inmediatamente inferior. Y la primera vez que se ha puesto al elástica de la Selección ha dejado patente que se le caen los goles. Enfrente estaba la débil San Marino, pero eso era lo de menos. Espí no tuvo piedad y arrasó al cuadro del pequeño país europeo.

En una primera parte en la que España impuso rápido su ley, Espí provocó uno de los cinco goles. No llegó a tocar el balón a la salida de un córner, pero el centro cerrado terminó en que el central que le cubría metía el pie para evitar su remate y se colaba el balón en su propia portería. Sí que marcaría en la segunda mitad. Nada más y nada menos que cuatro tantos.

El póker de Espí comenzó con un cabezazo al segundo palo que, sin oposición, mandó a guardar. Excelente centro de Virgili para que el madridista saltara a cabecear el esférico. Era el séptimo de la noche para España. Y llegarían más. Otra vez Virgili por la izquierda, pase raso al corazón del área pequeña y el delantero se lanzó para poner el octavo.

Llegaría el hat-trick sin tiempo a que San Marino se repusiese. Y con mucha suerte, todo hay que decirlo. Pero es que la fortuna también tiene que estar de tu lado en ciertas ocasiones y Espí sabe estar en el sitio que toca cuando toca. Disparo de Iker Bravo que rechaza el portero y toca en la cara del madridista, que estaba muy cerca del guardameta, para que se cuele en la portería.

Llegaría el cuarto en el tramo final, el 0-11. Disparo que despeja el portero sanmarinense a un lado y Espí que aparece en modo killer para fusilar la portería. Cuatro goles en su estreno que confirman que España y el Real Madrid tienen delantero para rato.