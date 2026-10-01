Dumfries protagoniza la tragedia griega de Xavi con dos goles anulados

Denzel Dumfries fue el protagonista involuntario del pinchazo de Países Bajos frente a Grecia en la tercera jornada de la Liga de Naciones. El futbolista del Real Madrid vio cómo los dos goles que anotó no subieron al marcador después de que el VAR interviniese por ser ambos en fuera de juego. Reinjders salvó los muebles a Xavi Hernández anotando el 2-2 definitivo en el marcador en el minuto 88.

El lateral del Real Madrid destacó por su profundidad en el ataque tulipán. Dumfries piso muchas veces el área y llegó a la línea de fondo demostrando su buen momento de forma. Grecia, sin embargo, fue un hueso muy duro de roer en un estadio de Salónica que estaba lleno hasta la bandera.

Grecia se puso 2-0 en el marcador gracias a los goles de Ioannidis y Masouras. Países Bajos parecía estar K.O. cuando Van Dijk acercó a los visitantes en el marcador con el 2-1 en el minuto 59. Luego Dumfries marcó en minuto 66 y en el 73, pero ambos goles fueron anulados por fuera de juego. El primero lo canceló el VAR, mientras que el segundo lo detuvo el linier.

Países Bajos siguió percutiendo y percutiendo contra el autobús griego hasta que finalmente Reinjders marcó el 2-2 que puso cierta justicia en el marcador. Xavi Hernández suma una victoria y dos empates en tres partidos como seleccionador de Países Bajos con Dumfries como una de las notas más positivas del equipo.