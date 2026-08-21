El Real Madrid presenta a Dumfries, un lateral con perfil muy del agrado de Mourinho

Denzel Dumfries ya ha cumplido con el último trámite que le faltaba como nuevo jugador del Real Madrid. El lateral neerlandés fue protagonista este viernes del acto oficial de bienvenida celebrado en la Ciudad Real Madrid, donde firmó el contrato que le vincula con el club blanco durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Florentino Pérez recibió a Dumfries en la sala de juntas de Valdebebas antes de proceder a la firma del contrato. El presidente estuvo acompañado por José Martínez Pirri, presidente de honor del Real Madrid, en un acto con el que el club dio la bienvenida oficial a uno de los refuerzos solicitados para el nuevo proyecto de José Mourinho.

Después de estampar su firma, Dumfries recibió una réplica del Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal ’24’, el número que lucirá durante su primera temporada como madridista.

Un lateral muy Mourinho

El Real Madrid pagó 20 millones de euros por un futbolista que encaja perfectamente en algunas de las principales exigencias de Mourinho. Dumfries aporta potencia, velocidad, agresividad y una enorme capacidad para recorrer metros por el costado derecho. Cualidades especialmente útiles para un equipo que pretende ser peligroso cuando tenga espacios para correr.

El neerlandés, de 1,88 metros, también destaca por su capacidad para competir en los duelos y por su despliegue defensivo. Precisamente Mourinho dejó claro en su última rueda de prensa que en su Real Madrid «hay que defender con once», una exigencia para la que Dumfries parece hecho a medida.

Pero su gran particularidad aparece cuando llega al área contraria. El lateral tiene facilidad para atacar el segundo palo y convertirse prácticamente en un delantero más cuando la jugada llega desde el costado contrario. Un recurso diferente para Mourinho ante rivales encerrados.

Dumfries también permitirá al portugués modificar el dibujo. Puede actuar como lateral en una defensa de cuatro o convertirse en carrilero si Mourinho apuesta por tres centrales. Ahora llega la competición. Dumfries entra en la convocatoria contra el Espanyol y podrá disputar sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Real Madrid. Trent parte con ventaja para ser titular, pero la batalla por el lateral derecho acaba de comenzar.