Bellingham impone su magia: gol y dos asistencias en la primera parte del Inglaterra – Croacia

Jude Bellingham confirma su gran estado de forma con Inglaterra. El jugador está ofreciendo una versión muy destacada cuando le toca representar a su país, algo que ya demostró en el Mundial. En el encuentro frente a Croacia de la fase de grupos de la Nations League, ha conseguido marcar y repartir dos asistencias en la primera parte.

El centrocampista no ha tardado mucho en convertirse en uno de los protagonistas del partido. En el minuto ocho ha firmado un gran pase entre líneas para que Harry Kane abriera el marcador. El delantero del Bayern de Múnich sigue sin perdonar y ha batido a Livakovic con un potente remate dentro del área que fue directo a la escuadra.

Bellingham quería más y se ha encargado de aumentar la diferencia. El mediocentro ha marcado haciendo gala de una de sus mayores virtudes, su capacidad para llegar desde la segunda línea. El británico recibió un centro raso de Anthony Gordon y consiguió definir dentro del área.

Inglaterra sigue ejerciendo presión sobre Croacia y les está dando resultados. Gordon también ha anotado su tanto personal tras un remate de cabeza. El jugador del Real Madrid ha vuelto ha aparecer con un gran regate sobre Luka Modric y un centro que permitió que Shaka hiciera el cuarto. Los croatas se han marchado 0-4 al descanso y van a necesitar un gran cambio si quieren que la goleada no aumente.

Se espera un buen regreso de Bellingham al Real Madrid

Los parones de selecciones pueden ser determinantes en el rendimiento de un futbolista. En el caso del británico, parece que regresará a Valdebebas con buenas sensaciones después de mostrar un gran desempeño con Inglaterra. Sin embargo, aún tiene que jugar ante Chequia el martes 6 de octubre.

El jugador volverá a trabajar con José Mourinho para preparar el próximo encuentro del Real Madrid, que se medirá al Villarreal el sábado 10 de agosto a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). Además, el club también deberá enfocarse en el enfrentamiento de Champions ante la Roma.