Yan Diomande queda ‘libre’ con Costa de Marfil

Yan Diomande es el gran diamante en bruto de este Real Madrid. El internacional por Costa de Marfil queda ‘libre’ por no tener más compromisos y podrá regresar a Madrid para preparar un mes de octubre exigente tras el tropiezo en el derbi ante el Atlético de Madrid.

Con destellos del superlativo talento que tiene el africano con tan sólo 19 años en buenos minutos ante Elche, el propio equipo de Simeone… Mourinho sabe que tiene un diamante, un as bajo la manga que va puliendo poco a poco. Con las estrellas que tiene ‘delante’, Diomande puede aprender a su ritmo.

La noche del sábado 3 de octubre disputó su último amistoso con los elefantes, una derrota ante Camerún en la que salió en el minuto 60 y dejó buena pista de su capacidad para ser diferencial en la banda. En los dos encuentros anteriores (0-2 ante Somalia y 2-0 ante Ghana), fue titular y pieza fundamental.

Aunque se marchó del parón de selecciones sin ver portería, la capacidad de desborde de Diomande debe ser siempre buena noticia para un Real Madrid que ha sufrido en los últimos encuentros y necesita talentos desequilibrantes en un calendario duro y cada vez más exigente.

Yan Diomande crece en la rotación

Ya está disponible para trabajar en Valdebebas, antes que sus compañeros, que continuarán con el compromiso de la UEFA Nations League unos días más. Le acompañará Kylian Mbappé, quien ya está en el proceso de recuperación de su lesión de rodilla ante Turquía.

Diomande se ha convertido en apenas unas semanas en un revulsivo fundamental desde la segunda unidad. Su capacidad física en el uno contra uno, la facilidad para hacer siempre la jugada correcta y la generosidad para ‘alianzarse’ con el resto de estrellas le hacen un activo sensacional para Mourinho.

Tras el parón llega un mes repleto de compromisos en pocos días. Diomande ofrece posibilidades en ambas bandas, soluciones que el técnico blanco verá con buenos ojos. Con Bellingham y Güler, que dan sentido a todo lo que ocurre en el campo, el joven talento africano empieza a destaparse en el máximo nivel del fútbol mundial.

Lo visto en el Leipzig invita a ilusionar al madridismo. Con la mirada puesta en el partido ante el Villarreal del próximo sábado a las 21:00 h, Yan Diomande vuelve al trabajo.