El PP de Alberto Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha reventado este sábado la plaza de toros de Valencia, icono de las grandes victorias del Partido Popular, de sus mayorías absolutas. Justo en el ecuador de la campaña y espoleado por la victoria de Feijóo en el debate electoral con Pedro Sánchez, el principal partido de la oposición ha realizado toda una demostración de fuerza de cara a la cita con las urnas.

El cartel de este sábado ha estado conformado por el propio Feijóo, el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.

En Génova sabe que la Comunidad Valenciana es una plaza clave porque esta autonomía reparte 33 escaños (la cuarta con más diputados por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid). En 2023, el PP fue la fuerza ganadora al lograr 13 diputados, seguido del PSOE (11), Vox (5) y Sumar-Compromís (4).

Este mitin, que ya es el más multitudinario en lo que va de campaña electoral, fue convocado con la intención de reunir entre 12.000 y 14.000 personas en este recinto, lo que ha requerido un importante «esfuerzo logístico» y un gran despliegue para la formación, según fuentes del PP valenciano.

El partido ha movilizado alrededor de unos 300 autobuses para llenar la plaza de toros de Valencia, talismán de los populares durante las últimas décadas, especialmente durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Rita Barberá.

Desde el PP valenciano subrayan que la plaza de toros de la capital valenciana es «antesala de grandes victorias electorales desde José María Aznar» y subrayan que el mitin de este sábado refleja historia del partido «en las diferentes generaciones» congregadas en el coso. «Los abuelos que vieron ganar a Aznar y los nietos que verán ganar a Alberto Núñez Feijóo», destacan fuentes de la formación, como recoge Ep.

La última vez que el PP se dio cita en esta plaza de toros fue el 21 de mayo de 2023, en mitad de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Feijóo estuvo entonces arropado por el candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá. Los populares reunieron en aquel acto a unas 12.000 personas y, tras las elecciones, Mazón se convirtió en jefe del Gobierno valenciano.

«Clamor del cambio»

El portavoz del comité de campaña del PP valenciano, Gerardo Camps, recalcó esta semana que en esta plaza «se han anticipado las victorias más importantes» que ha tenido el partido a nivel nacional.

Así, recordó lo sucedido en el año 1995 con José María Aznar y en 2011 con Mariano Rajoy, poniendo fin a los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente. «Va a ser el clamor del cambio», auguró Camps.

Gerardo Camps afirmó que «llenar la plaza de toros es decirle a los valencianos y a las valencianas que están en el centro de lo que pretende el PP». «No hay ningún partido que pueda decir que durante más de 40 años viene a la plaza de toros de Valencia y la llena. Han pasado cinco presidentes de nuestro partido, desde Manuel Fraga allá por los años 80, pasando por José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo», apostilló.