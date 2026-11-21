Aunque sobre el papel España ha aumentado su inversión militar, la realidad es que el dinero no se está distribuyendo de manera homogénea. Mientras la industria privada ha recibido de Moncloa en los dos últimos años más de 11.000 millones de euros, los militares denuncian un abandono absoluto, con bases en la ruina y salarios que no permiten ni costear un alquiler en sus destinos.

La política de defensa nacional del Ejecutivo se ha encontrado con una incoherencia desoladora para la tropa. Sánchez ha destinado «más dinero para las máquinas que para quienes las usamos», sintetizan fuentes castrenses.

«El actual debate geopolítico parece volcar actualmente el esfuerzo en modernizar y ampliar medios y sistemas de armas. Sin embargo, no contempla con el mismo énfasis […] al personal militar que deberá emplearlos», denuncia el Observatorio de la Vida Militar (OVM), un organismo que reporta directamente a las Cortes Generales sobre la situación de las Fuerzas Armadas.

En el caso de las condiciones económicas de los soldados, los salarios se han quedado muy atrás del elevado coste de la vida. Al ser una profesión que demanda una alta movilidad, la mayor de todo el cuerpo de funcionarios, los costes de alojamiento y alquileres se disparan. La negativa del Gobierno a subir las dietas fuerza a los militares a pagar de su propio bolsillo sus desplazamientos temporales.

Ante la escasez en muchas localizaciones de plazas en residencias, los militares deben costearse alquileres lejos de sus destinos o a solas, lo que ha proliferado el fenómeno del «soltero geográfico»: militares que deben mudarse permanentemente a otra ciudad sin opción a que los acompañe su familia. El OVM denuncia que muchos militares se ven expuestos a «matrimonios de fin de semana».

El organismo estima que casi la mitad de los militares (el 46%) que viven de alquiler dedican el 45% de su sueldo a pagar la renta, muy por encima del 30%-35% que recomienda en la exposición de motivos la propia ley de vivienda que aprobó en 2023.

Hacinamiento y humedades

La vida entre quienes sí pueden alojarse en residencias oficiales no es mejor. El último informe de 2025 recoge testimonios de militares que denuncian un completo abandono en el mantenimiento de las instalaciones. En Cartagena, la falta de plazas ha llevado a que se aumenten las camas por habitación o a reconvertir salas para alojar a militares.

En los cuarteles de Melilla, la OVM señala que se detecta un deterioro generalizado de las bases, «con problemas de humedad, suciedad, hacinamiento, deficiencias en duchas y taquillas, falta de seguridad para los efectos personales y presencia de materiales potencialmente peligrosos en algunos edificios». El informe indica que los «cortes de agua» son frecuentes.

El abandono del régimen castrense por parte del Gobierno está hundiendo la motivación para enrolarse en las Fuerzas Armadas. Aunque España debe aumentar el número de militares en al menos 14.000 personas para cumplir con la OTAN, desde 2021, la ratio de aspirantes por plaza ha caído a la mitad.