Las comunidades autónomas también están sufriendo el alza de los tipos de interés. El coste de la deuda autonómica se ha disparado de media un 9,8% en julio, más que los gastos de personal, y ha contribuido a que en conjunto el gasto de las regiones aumente en un 5,7% en lo que va de año. Esta cifra es superior a la comprometida por el Gobierno con Bruselas para las administraciones públicas, el 3,5%, lo que implica que las regiones -y la Administración central- tendrán que afrontar recortes para cumplir con la Comisión Europea.

«Con la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas, nuestro país debe abordar un exigente proceso de consolidación fiscal que incluye no sólo el control del gasto público sino también una reducción progresiva de la deuda pública. Indudablemente, las comunidades autónomas deben formar parte de este proceso, que exigirá avanzar hacia una gestión más rigurosa del gasto, mediante la adopción de medidas de racionalización y priorización de las políticas públicas, así como la implantación de mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos», advierte Fedea en su Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA.

El thin tank de las empresas del Ibex advierte que el incremento de los ingresos generalizado en la economía española no será suficiente y será ya «el próximo Gobierno» el que tenga que afrontar esa racionalización del gasto en la que deben entrar también las comunidades autónomas.

«El crecimiento de los ingresos públicos, aun siendo un factor favorable, no garantiza por sí mismo una mejora de los saldos presupuestarios si no va acompañado de una adecuada disciplina por el lado del gasto. Sin duda, este será uno de los principales retos que deberá afrontar el próximo Gobierno», destaca el Observatorio.

La situación va a ir a peor puesto que el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés de nuevo en diciembre, según el consenso del mercado. El Banco Santander los ve en el 3,5% en 2027, un punto porcentual más que ahora. El coste de la deuda de las regiones -y de la Administración central- será por tanto aún mayor y subirá más -aunque el peso en el conjunto del gasto es del 3%-.

Y un aspecto más. El adelanto electoral y el posible cambio de Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre -según la mayoría de las encuestas- enterrará posiblemente el plan de Pedro Sánchez de aprobar la condonación de una parte de la deuda de las regiones con la Administración central por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Gracias a esa condonación, por ejemplo Cataluña, impulsora de esta medida por parte de ERC a cambio del apoyo a Sánchez, iba a quitarse de un plumazo casi 20.000 millones de deuda que hubiesen pasado a la Administración central.

Cataluña es una de las regiones donde más ha subido el coste de los intereses en julio, un 9,3%, ligeramente inferior a la media nacional. Es la región que más deuda atesora -aunque en términos de PIB es la Comunidad Valenciana-, y echar al traste esta medida tendrá un coste extra que se sumará al alza de los tipos de interés.

GASTO AUTONÓMICO. Tabla sobre la variación interanual del gasto de las comunidades autónomas por partidas correspondiente a julio de 2026.

Al margen de Cataluña, La Rioja y Murcia son las regiones donde más ha subido el coste de la deuda, mientras Madrid se queda en el 1,7% y Asturias y Navarra han visto reducir su coste.