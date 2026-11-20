Noviembre es uno de los meses más esperados por millones de pensionistas en España. La llegada de la paga extraordinaria de Navidad permite recibir un ingreso adicional que, en muchos casos, equivale a otra mensualidad completa. Así, una persona que cobra una pensión de 1.200 euros puede alcanzar los 2.400 euros en este mes, siempre que tenga derecho a las 14 pagas y haya generado el periodo completo de la extraordinaria. La Seguridad Social establece, no obstante, algunas excepciones que conviene conocer para saber quién cobrará este dinero y quién no.

El requisito para cobrar 2.400 euros en noviembre

La clave está en el número de pagas que tiene reconocidas cada pensionista. Según establece el artículo 46 de la Ley General de la Seguridad Social, las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes se abonan en 14 pagas anuales, que son doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, que corresponden a junio y noviembre.

Por lo tanto, quienes perciben una pensión de 1.200 euros mensuales y tienen derecho a la paga extraordinaria completa recibirán otros 1.200 euros junto a su mensualidad habitual. El ingreso total ascenderá a 2.400 euros, antes de aplicar las posibles retenciones fiscales. Esta cantidad puede variar en función del IRPF que corresponda a cada beneficiario.

La paga de noviembre se genera durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Quienes hayan cobrado su pensión durante todo ese semestre tendrán derecho a la extraordinaria íntegra. Si el reconocimiento de la prestación se ha producido después de comenzar ese periodo, el importe se calculará proporcionalmente: una sexta parte por cada mes computable. ￼

Qué pensionistas no cobrarán la paga doble

Aunque la mayoría de las pensiones contributivas se distribuyen en 14 mensualidades, existe una excepción importante. Las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se abonan en 12 pagas, porque las dos extraordinarias ya están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias.

Esto significa que sus beneficiarios no recibirán un segundo ingreso en noviembre, pero tampoco pierden ese dinero, ya que sí ya lo han ido percibiendo repartido durante el resto del año. El sistema también contempla las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que se distribuyen igualmente en 14 pagas. ￼

Cuándo se cobra la paga extra de Navidad en 2026

Otra de las dudas más habituales es la fecha en la que llegará el dinero a las cuentas bancarias. La Seguridad Social establece que las pensiones se abonen a mes vencido, entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente. En este caso, el calendario oficial sitúa el pago a comienzos de diciembre, aunque las entidades financieras suelen adelantarlo.

Para noviembre de 2026, las fechas comunicadas por las principales entidades son las siguientes:

Lunes 23 de noviembre : Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.

: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros. Martes 24 de noviembre : CaixaBank y Banco Santander.

: CaixaBank y Banco Santander. Miércoles 25 de noviembre: BBVA, ING, Ibercaja, Banco Sabadell y Kutxabank, entre otras entidades.

Estas fechas corresponden a los anticipos bancarios y pueden variar según la entidad y las condiciones de cada cliente.

En definitiva, los pensionistas que cobran 1.200 euros pueden recibir 2.400 euros en noviembre, pero es imprescindible comprobar que tienen reconocidas las 14 pagas y que les corresponde la extraordinaria completa. Una diferencia que puede resultar fundamental para organizar los gastos de Navidad.