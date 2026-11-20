Renfe está enviando a sus usuarios un mensaje de correo electrónico en el que les recomienda «extremar la precaución» frente a la recepción de cualquier comunicación inesperada (ya sea por email, mensaje o llamada) que les pida información personal, credenciales de acceso o datos bancarios. La razón de este aviso es el ciberataque que sufrió la empresa el pasado 28 de septiembre, del que ya se sabe que pudo haber derivado en el robo de datos personales de los clientes.

El autor del acceso no autorizado, que también afectó a Adif, fue detenido por la Guardia Civil en octubre; según Renfe, con la suficiente celeridad como para evitar «que hiciera uso de la información a la que accedió o que la compartiera con terceros», aunque sí accedió a determinados sistemas relacionados con los procesos de venta de billetes y habría exfiltrado información. Sea como fuere, la compañía asegura que, en cuanto detectó el ataque, activó «de forma inmediata» los procedimientos de respuesta y contención previstos, limitando el acceso detectado y desplegando «medidas adicionales de seguridad».

Con todo, la empresa sostiene que -gracias a la actuación de la Guardia Civil- se ha evitado el uso y la difusión de la información y que no tiene constancia «de que sus datos se hayan utilizado de forma fraudulenta como consecuencia de este incidente». No obstante, y a pesar de todo esto, en la nota remitida a sus clientes les recomienda que tomen medidas de seguridad, ya que no descarta que «terceros» traten de utilizar información obtenida ilícitamente.

Entre esta información potencialmente comprometida se cuentan datos identificativos y de contacto (DNI, NIE o contraseñas), así como información asociada a la utilización de los servicios de Renfe, incluida la relativa a billetes adquiridos y viajes realizados.