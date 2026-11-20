Carlos Alcaraz tiene una prueba de fuego este viernes en las ATP Finals. Y no es porque tenga al frente a Flavio Cobolli, sino la prueba de que sus molestias no serán un problema de cara a las semifinales contra Shelton. El murciano, impulsado tras derrotar a Daniil Medvedev y Frances Tiafoe con apenas 10 juegos entregados, quiere consolidar su condición de gran aspirante al trofeo ganado al italiano y mandar un mensaje de que no renuncia al torneo.

Mantener el físico antes de las rondas decisivas es necesario en las ATP Finals. Ese será el objetivo este viernes de Carlos Alcaraz, protagonista de una gira de pista cubierta impecable, que opta a cerrar invicto la fase de grupos en Turín por segundo año consecutivo. Además, en un partido repleto de emoción para cerrar la sesión de noche, Daniil Medvedev y Frances Tiafoe se jugarán el segundo billete a semifinales del Grupo Ivan Lendl.

Horario y dónde ver el Alcaraz – Cobolli

Buenas tardes a todos. Aquí comienza nuestra retransmisión del partido entre Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli en la tercera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2026. Tenemos por delante media hora de previa hasta que a las 14:00 arranque este trascendental encuentro para el español. Un partido. ¡Vamos allá!