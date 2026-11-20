Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli hoy en directo online | Cómo va el partido de las ATP Finals 2026, resultado y última hora en vivo
Sigue en directo el partido de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli
Carlos Alcaraz tiene una prueba de fuego este viernes en las ATP Finals. Y no es porque tenga al frente a Flavio Cobolli, sino la prueba de que sus molestias no serán un problema de cara a las semifinales contra Shelton. El murciano, impulsado tras derrotar a Daniil Medvedev y Frances Tiafoe con apenas 10 juegos entregados, quiere consolidar su condición de gran aspirante al trofeo ganado al italiano y mandar un mensaje de que no renuncia al torneo.
Mantener el físico antes de las rondas decisivas es necesario en las ATP Finals. Ese será el objetivo este viernes de Carlos Alcaraz, protagonista de una gira de pista cubierta impecable, que opta a cerrar invicto la fase de grupos en Turín por segundo año consecutivo. Además, en un partido repleto de emoción para cerrar la sesión de noche, Daniil Medvedev y Frances Tiafoe se jugarán el segundo billete a semifinales del Grupo Ivan Lendl.
Horario y dónde ver el Alcaraz – Cobolli
Buenas tardes a todos. Aquí comienza nuestra retransmisión del partido entre Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli en la tercera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2026. Tenemos por delante media hora de previa hasta que a las 14:00 arranque este trascendental encuentro para el español. Un partido. ¡Vamos allá!
2-0, 6-4
Carlos Alcaraz remonta y avanza
Se puso 30-30 después de varios errores, pero el español le ajustó al lateral y gana su servicio.
1-0, 6-4
Alcaraz empieza ganando el segundo set con un break
Empieza Alcaraz igual que con el primer set. Rotura de servicio para ganar ventaja y buscar resolver el partido por la vía rápida. No estuvo nada bien el italiano con su saque.
6-4
Alcaraz gana el primer set
Carlos Alcaraz se lleva la primera manga contra Cobolli después de haberle hecho un break al principio. ¡Se adelanta el español!
5-4
Cobolli no renuncia y aprieta a Alcaraz
Después de un juego larguísimo y muy peleado, el italiano movió de lado a lado para evitar perder el set. Pide más ánimo del público, que celebra haberse llevado su juego con una sonrisa. Pero si Alcaraz gana el siguiente, cierra la manga.
5-3
Alcaraz sufre, pero encarrila el primer set
Se ha visto ahora Alcaraz más impreciso, e incluso se jugó perder su servicio. Aprovechó sacar por el pasillo interior para que Cobolli no tuviese opción de empatar.
4-3
A punto Alcaraz de hacer otro break
Tuvo varios intentos de romper el servicio, pero sabe que esa guerra no le conviene y sacrifica el juego. Vuelve a sacar de nuevo Alcaraz.
4-2
Alcaraz suma y sigue para ganar el primer set
Se nota que no está en su mejor estado físico, pero ahí está con su derecha para ajustar la bola al límite. Boselli se queda flipando con el punto que le ha impedido luchar un hipotético break.
3-2
Boselli resiste
Está el italiano ahora mejor, aprovechando que Alcaraz no está al 100%. Mantiene la ventaja Carlos Alcaraz, que como detalle tiene un compresor en la parte de la rodilla donde siente dolor.
3-1
Alcaraz se agranda
El español se hace enorme con su saque para así evitar tener que hacer juegos largos.
2-1
Boselli recorta distancias
Muy ahora el italiano con su servicio. Se viene arriba, teniendo el público de su parte. Alcaraz, de momento, no muestra síntomas de dolor.
2-0
Alcaraz está impecable
Muy bien Alcaraz en el saque también. No deja a Cobolli atacar con un resto ajustadísimo al fondo de la pista.
1-0
¡Break de Alcaraz a Cobolli nada más empezar!
Empieza muy bien el español, que se planta con una rotura de servicio en el primer juego del partido. De momento, Alcaraz borra las dudas de sus molestias. Le toca ahora sacar para abrir brecha.
¡Comienza el partido!
Arranca el Alcaraz-Cobolli. Empieza sacando el italiano.
Todo listo para que empiece el partido
Los dos tenistas están realizando los calentamientos en la pista. En cuestión de pocos minutos empezará el partido de Carlos Alcaraz en Turín.
Alcaraz decide seguir en las ATP Finals: jugará contra Cobolli e irá día a día
Las molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda empañaron el incontestable triunfo de Alcaraz sobre Medvedev. Tras la rotura del segundo set, el murciano se llevó la mano al muslo y pidió tiempo médico antes de regresar a pista. El tenista inició entonces el protocolo para recuperar energía cuanto antes. Se tomó el gel y esperó a que el médico aplicara el vendaje. Aparatoso vendaje, dicho sea de paso. El sanitario no escatimó en gasa médica.
Carlos Alcaraz sobre quién es el mejor tenista de la historia: «Nadal fue un referente para mí, pero el GOAT es Djokovic»
Carlos Alcaraz no tiene dudas cuando le preguntan quién es el mejor tenista de todos los tiempos. El murciano, que ha crecido admirando a algunas de las grandes leyendas de este deporte y que se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles del circuito internacional, ha sorprendido al pronunciarse sobre el eterno debate entre Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.
Zverev provoca que Shelton, nuevo pupilo de Ferrero, se enfrente a Alcaraz semifinales de las ATP Finals
Zverev, en modo superlativo, apea a Fils y dibuja el escenario final de las ATP Finals. Sobre el bailarán cuatro raquetas el próximo sábado y las dos últimas el domingo. Su victoria lo empareja con Medvedev o Tiafoe, todavía por determinar, pero lo que está claro es que Shelton será el rival de Alcaraz por un puesto en la final de las ATP Finals. El triunfo de Zverev sobre Fils así lo dictamina.
Alcaraz, ‘obligado’ a jugar por la letra pequeña de las ATP Finals: la norma que le impide renunciar ante Cobolli
La pregunta recorre las conversaciones de los aficionados en Turín. «¿Por qué juega Alcaraz contra Cobolli?» Tiene sentido buscar el motivo en el reglamento. Con el murciano ya clasificado a semifinales y como primero de grupo; y el italiano ya eliminado y sin posibilidades de acceder a dicha ronda, el partido puede parecer un obstáculo. Más si se tiene en cuenta que el murciano anda más pendiente del isquiotibial que de empuñar la raqueta.
Cambio de última hora de Alcaraz en las ATP Finals
Carlos Alcaraz ha cambiado su hoja de ruta a última hora. Antes de su partido contra Cobolli, fijado este viernes no antes de las 14:00 horas, el murciano tenía reservada la pista central a las 10:45 horas para ejercitarse y tener las primeras sensaciones después de sus pruebas médicas. Sin embargo, la primera toma de contacto deberá esperar, pues ha cancelado la mencionada sesión y se ejercitó a las 13:00 del mediodía, sólo una hora antes de su partido.
Cuándo es el Alcaraz – Medvedev: horario del partido de las ATP Finals
El encuentro entre Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli, correspondiente a la tercera jornada del torneo, está programado para las 14:00 horas de la España peninsular.
Dónde ver el Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli de las ATP Finals en directo gratis y por TV
El partido que mide a Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli en las ATP Finals se podrá ver por televisión en España a través de Movistar+, cadena propietaria de los derechos del torneo. Esta plataforma es la única que emite el torneo en España, tanto por televisión como online.
Las ATP Finals iniciaron el pasado domingo 15 de noviembre con la primera jornada de la Round Robin, compuesta por dos grupos de cuatro tenistas. Los dos mejores de cada uno de ellos avanzan a semifinales, donde los primeros de grupos se miden a los segundos. La final que corona la semana en Turín se juega el domingo 22 de noviembre en Turín.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes a todos. Aquí comienza nuestra retransmisión del partido entre Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli en la última jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2026. Tenemos por delante media hora de previa hasta que a las 14:00 arranque este trascendental encuentro para el español. Un partido para comprobar que puede aguantar las molestias. ¡Arrancamos!
2-1, 6-4
Cobolli se recupera
Después de un mal comienzo, el argentino mejor con su saque y gana el primer juego del segundo set.