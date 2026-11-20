Aprilia ha arrancado con fuerza en el GP de Portugal de MotoGP. Marco Bezzecchi ha firmado el mejor tiempo en el FP1 (1:39.002), seguido de su compañero de equipo, Jorge Martín, segundo. Un resultado que, de darse en la sprint, evitaría el alirón de Marc Márquez el sábado. El líder del campeonato terminó cuarto en la primera toma de contacto con la pista, justo detrás de su hermano, Álex Márquez, que fue segundo.

Gran resultado para el piloto de Gresini, que llega a esta prueba después de perderse la cita de Qatar por una operación en el hombro derecho. El jueves recibió el fit para subirse a la moto en este entrenamiento libre y ha demostrado que está listo para pelear por las posiciones de cabeza. Su mejor tiempo fue 16 milésimas más veloz que el de Márquez, que acabó a 259 milésimas del registro de Marco Bezzecchi.

Marc se lo tomó con calma en este entreno. No quiere correr riesgos innecesarios y por ello se lo tomó como una primera toma de contacto para poner a punto la moto y coger sensaciones de cara a la práctica de la tarde, donde será clave estar entre los diez primeros para evitar el peaje de pasar por la Q1. Por detrás de él acabó otra Aprilia, la de Raúl Fernández.

Por su parte, Pedro Acosta acabó noveno a una décima del tiempo del octavo, la Ducati de Fermín Aldeguer. La sorpresa la protagonizó Jack Miller, que se coló entre los diez primeros. El australiano hizo el séptimo mejor tiempo, mientras que el resto de Yamaha ocupan los puestos traseros de la parrilla. Marini, con la Honda, finalizó en la décima posición.

Pero, de momento, las Aprilia mandan en Portimao por delante de los hermanos Márquez, que terminaron a dos décimas del tiempo de las motos de Noale. Esto no ha hecho más que empezar, pero por ahora el 93 va con cautela en Portimao y las Aprilia han arrancado con fuerza.