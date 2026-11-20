Abrir las ventanas para ventilar la casa parece un gesto cotidiano y sencillo, hacerlo correctamente puede influir notablemente en la calidad del aire. Una buena ventilación permite eliminar sustancias contaminantes, reducir los malos olores y controlar el exceso de humedad, aspectos importantes para cuidar la salud. Según explica Cima Cabal, doctora en Biología y directora del Máster de Gestión Ambiental de la UNIR, es fundamental ventilar los espacios cerrados para reducir la concentración de dióxido de carbono y la presencia de microorganismos.

Estos últimos pueden proliferar especialmente cuando existen problemas de humedad o las condiciones de limpieza no son las adecuadas. Por su parte, Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo, señala que, aunque al abrir las ventanas pueden entrar microorganismos procedentes del exterior, la mayoría no supone un peligro para la salud, ya que forman parte del entorno natural. Asimismo, destaca que una ventilación adecuada ayuda a prevenir la aparición de moho y a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

¿Cuándo hay que ventilar la casa en invierno?

La ventilación aporta numerosos beneficios para la salud. Entre ellos, destaca la renovación del aire interior, que ayuda a reducir la concentración de partículas de polvo y ácaros, además de eliminar los malos olores. Asimismo, la entrada de luz solar permite que los rayos ultravioleta actúen sobre algunos microorganismos presentes en el ambiente y las superficies. Por otro lado, la circulación el aire contribuye a regular los niveles de humedad del hogar, algo fundamental durante los meses más fríos, cuando el uso de la calefacción puede reducir considerablemente la humedad ambiental.

Aunque existe la creencia de que lo recomendable es mantener las ventanas abiertas entre 30 y 40 minutos, pero este tiempo puede resultar excesivo durante los meses más fríos. Según los expertos, esta práctica favorece la pérdida de calor acumulado en el interior y aumenta el consumo energético al tener que recuperar posteriormente la temperatura de la vivienda. Lo más recomendable en invierno es abrir todas ventanas al mismo tiempo para generar una corriente de aire que permita renovar rápidamente el ambiente durante 10 minutos.

Síndrome del Edificio Enfermo

Precisamente, el calor generado por los sistemas de calefacción y algunos electrodomésticos es uno de los motivos por los que se recomienda ventilar la vivienda al menos una vez al día, incluso durante el invierno. Estufas, hornos, cocinas y chimeneas pueden liberar diferentes contaminantes, como dióxido de carbono, radón y óxidos de nitrógeno, cuya acumulación en espacios cerrados puede provocar molestias como dolores de cabeza, cansancio o dificultades para conciliar el sueño.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) para describir el conjunto de problemas de salud relacionados con la contaminación del aire en espacios cerrados. En este contexto, es esencial mantener una ventilación adecuada para evitar que estas sustancias alcancen concentraciones perjudiciales y disfrutar de un ambiente más saludable en el hogar.

Señales de alerta

Mantener una ventilación adecuada en el hogar es fundamental para cuidar la salud y la vivienda. Sin embargo, no siempre resulta fácil identificar cuándo el aire interior no se renueva como es debido. En ocasiones, los primeros indicios pasan desapercibidos hasta que aparecen molestias o problemas más visibles.

Uno de los síntomas más habituales es la presencia de olores desagradables que permanecen durante horas. Cuando una estancia permanece cerrada demasiado tiempo, los olores procedentes de los alimentos, las mascotas, la humedad o los productos de limpieza pueden concentrarse en el ambiente. Esta acumulación también puede estar relacionada con la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) y otras sustancias contaminantes.

Otro signo que conviene vigilar es la condensación en los cristales de las ventanas y otras superficies frías. Durante el invierno, el contraste entre las bajas temperaturas exteriores y el ambiente cálido del interior favorece la formación de pequeñas gotas de agua. Si el vaho aparece con frecuencia y tarda mucho en desaparecer, puede indicar que existe un exceso de humedad.

Finalmente, la presencia de manchas de moho en paredes, techos, juntas o rincones es otro indicio de posibles problemas de ventilación. Estos hongos suelen desarrollarse en lugares donde se acumula humedad y apenas circula el aire. Además de deteriorar los materiales y generar malos olores, pueden liberar esporas que provocan irritación y agravan determinados problemas respiratorios.

Finalmente, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda «ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de las viviendas y apagarla por la noche, ya que cuando estas acostado y arropado no es necesaria la calefacción ya que con 15-17ºC es suficiente para dormir confortablemente. Podría dejarla encendida por la noche con el termostato a 15-17ºC si su casa esta muy mal aislada y pierde mucho calor por la noche. Siempre que sea posible, se recomienda ajustar el termostato a 20-21ºC y utilizar ropa de abrigo para estar en casa, bajar las persianas por las noches para que no se fugue el calor y corra las cortinas para evitar el frío desde los cristales, es lo que técnicamente se denomina pared fría».