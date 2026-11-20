Benito Pérez Galdós (1843-1920) fue uno de los escritores españoles más importantes del siglo XIX y uno de los grandes representantes de la novela realista. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, se trasladó a Madrid para estudiar derecho, aunque pronto abandonó la universidad para dedicarse a la literatura y al periodismo.

A lo largo de su trayectoria publicó numerosas novelas, obras teatrales y crónicas, entre las que destacan los «Episodios nacionales», «Fortunata y Jacinta», «Doña Perfecta» y «Misericordia». Su obra retrató con gran profundidad la sociedad española de su época, prestando especial atención a las desigualdades, conflictos y contradicciones. También desarrolló una intensa actividad política y fue diputado en varias legislaturas y académico de la Real Academia Española desde 1897. En 1912 fue propuesto al Premio Nobel de Literatura, aunque su candidatura no prosperó. Falleció en Madrid el 4 de enero de 1920.

«El verdadero amor, el sólido y durable, nace del trato; lo demás es invención de los poetas, de los músicos y demás gente holgazana»

Esta reflexión pone el foco en un aspecto fundamental de las relaciones humanas: el trato. Conocer a alguien implica descubrir cuáles son sus fortalezas y debilidades y observar cómo se comporta cuando las cosas no salen como esperaba. Al comenzar una relación, la atracción puede hacer que todo parezca extraordinario, pero, a medida que pasa el tiempo, esa primera impresión deja paso a un conocimiento más profundo. En este contexto, el trato permite comprobar si hay respeto, confianza y complicidad.

En la segunda parte de la reflexión, el escritor hace referencia a los poetas, los músicos y otras personas que, bajo su punto de vista, ofrecen una visión idealizada del amor. No busca negar el sentido de la poesía, la música o la literatura, sino cuestionar la distancia que puede existir entre las historias románticas y la realidad de las relaciones humanas. En este contexto, el trato permite comprobar si existe una aceptación mutua y si las diferencias se pueden gestionar sin que se conviertan continuamente en un motivo de conflicto.

Por lo tanto, esta frase se puede interpretar como una invitación a mirar más allá de las apariencias. El amor no consiste en encontrar a alguien que encaje con las expectativas, sino en querer a una persona como realmente es. La primera puede estar alimentada por la fantasía, mientras que la segunda requiere conocerse mutuamente y descubrir si existe una conexión auténtica con la otra persona.

Citas de Benito Pérez Galdós

«La experiencia es una llama que no alumbra sino quemando»

«Al amor no se le dictan leyes»

«No hay felicidad que no tenga un pero»

«Nuestra imaginación es la que ve y no los ojos»

«Más días hay que longanizas»

«El verdadero amor, el sólido y durable, nace del trato; lo demás es invención de los poetas, de los músicos y demás gente holgazana»

«Asusta pensar que acaso las admiraciones más sinceras que tenemos son las de las personas que no nos han comprendido»

«Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo»

«El miedo es la forma de nuestra subordinación a las leyes físicas»

«¿No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos?»

«La moral política es como una capa con tantos remiendos, que no se sabe ya cuál es el paño primitivo»

«Un tren que parte es la cosa del mundo más parecido a un libro que se acaba»

«La geología había perdido una piedra y la sociedad había ganado un hombre»

«La lectura es vida artificial y prestada, el usufructo, mediante una función cerebral, de las ideas y sensaciones ajenas»

«El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden»

«Así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad»

«El amor es un arte que nunca se aprende y siempre se sabe»

«¿Acaso hemos nacido para trabajar como los animales?»

«Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar»

«El mal, en cualquier forma que tome dentro de lo humano, no tiene significación alguna para un alma fuerte, aplomada y segura de sí misma»

«La vida se nutre de la virtud y del pecado, de lo hermoso y de lo feo»

«Más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir»

«En mi salvaje independencia llevo dentro una luz espiritual que me hace amable y placentera la vida»

«La polilla de la voluntad que llamamos lástima»

«Bien puede decirse que la estrategia, y la fuerza y la táctica, que son cosas humanas, no pueden ni podrán nunca nada contra el entusiasmo, que es divino»

«Por más que se diga, el artista podrá estar más o menos oculto, pero no desaparece nunca»

«Que cada cual siga su inclinación, pues las inclinaciones suelen ser rayas o vías trazadas por un dedo muy alto»