Algunas personas mayores se dan cuenta cuando se jubilan de que no tienen lo que quieren. Y ese malestar no siempre viene por el lado económico. Por ejemplo, Ignacio, de 74 años, ha confesado cuál es su principal arrepentimiento y ha regalado un consejo a los jóvenes.

En su testimonio en el canal de YouTube Macías Padial RAW, Ignacio ha hablado de las oportunidades y de cómo aprovecharlas. «Yo tenía que haberme puesto como primera prioridad lo que yo realmente quería», ha reconocido. Porque, cuando hay alternativas, merece la pena pensar en lo que se desea.

De hecho, la reflexión también puede servir a los más mayores a hacer una reflexión incómoda tras jubilarse. De nada sirve estar todo el rato pensando en lo que pudimos haber hecho cuando realmente todavía tenemos tiempo para afrontar nuevos proyectos.

El arrepentimiento de un jubilado de 74 años y el consejo para los jóvenes

Lo más interesante del consejo de Ignacio es que lo ha dado desde una frustración propia que todavía le atormenta: «Que ponga prioridades en su vida. Uno siempre tiene opciones, hay quien las tiene, y otros por desgracia no las tienen».

Por eso tiene un mensaje para los jóvenes: «Si tienes alternativas, priorízalas. Si se trata de tu futuro ponte tú por delante. Esa es mi frustración. Yo tenía que haberme puesto como primera prioridad lo que realmente quería».

La conclusión es que tener varias opciones no significa que todas sean igual de accesibles. Elegir una formación, cambiar de trabajo o dedicarse a una vocación puede exigir dinero, tiempo y apoyo. Por eso, su consejo empieza por reconocer las posibilidades reales de cada persona.

Ignacio también ha explicado qué cree que debería haber tenido más peso en sus decisiones: «Mi primera apetencia, lo que yo sentía, lo que llevas dentro. Luego ese te frustra. Hay que ir a por todas. Pensar en lo que te gusta, las cualidades que tenemos, la formación. Y si no tenemos lo necesario hay que ponerlo todo para lograrlo».

Cómo afrontar el arrepentimiento en la tercera edad

A veces las personas mayores se tiran toda la vida trabajando y sienten que han dejado pasar oportunidades. Ya sea por necesidad económica o por la presión social del momento. Cuando llega la vejez, ese recuerdo puede ser especialmente doloroso.

Una carrera que no se estudió, una relación que se descuidó o un proyecto que se aplazó durante décadas tienen un peso distinto al mirarlos una vez estamos jubilados.

Sin embargo, ese pensamiento es muy injusto con nosotros mismos y con las decisiones que hemos tomado. Conviene que recordemos las circunstancias en las que se tomaron.

Además, la vida que no se vivió es fácil de imaginar sin dificultades y la idealizamos sin razón. Quien lamenta haber rechazado un empleo puede pensar en el sueldo o en las oportunidades que perdió, aunque nunca llegue a saber qué problemas habría encontrado allí.

Cómo ponernos nuevos objetivos cuando nos jubilamos

Más allá del consejo a los jóvenes, la confesión de Ignacio también puede servirnos como ayuda para mirar al futuro. Nuestro consejo es que escribas en un papel qué te apetece hacer ahora, sin pensar mucho en lo que esperan los demás.

Después ya llegará el momento de ajustarlo a tus circunstancias, como la salud, el presupuesto o las obligaciones que tengas. Pero es fundamental que ese primer deseo te salga del corazón.

La razón es que un objetivo es más manejable cuando tiene un primer paso concreto. Quien siempre quiso estudiar puede consultar una asignatura o un programa para mayores antes de comprometerse con un curso completo. Quien dejó de pintar puede reservar una tarde a la semana y recuperar los materiales.

Además, el empezar un proyecto no significa que te tengas que comprometer con él de por vida. Por ejemplo, puedes apuntarte a un curso de informática y si ves que no te gusta, dejarlo. Si hay un momento en el que debes priorizarte es en la tercera edad.