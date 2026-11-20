La fiesta de COOL guardaba una sorpresa más allá de los encuentros, la música y la celebración: un sorteo con una selección de regalos y experiencias pensados para disfrutar, descubrir nuevos favoritos y darse algún que otro capricho. Desde fragancias y tratamientos de belleza hasta dispositivos tecnológicos, joyas, propuestas gastronómicas y escapadas a hoteles de lujo, los premios reunieron distintas formas de entender el lifestyle. La expectación por descubrir qué sorpresas deparaba la noche convirtió el sorteo en uno de los atractivos de la velada, con opciones para quienes disfrutan del cuidado personal, los viajes, la innovación o los pequeños placeres cotidianos. Una selección que prolongó el espíritu de la fiesta más allá de Jimmy’s y puso el broche a una noche en la que también hubo espacio para ilusionarse y celebrar.

Carthusia: la elegancia envolvente de ‘Intenso di Sandalo’

La perfumería de autor tuvo su lugar en el sorteo con Intenso di Sandalo, de Carthusia. Una fragancia de carácter amaderado que reinterpreta el sándalo con matices especiados y una estela cálida y envolvente. Una propuesta para quienes entienden el perfume como una forma de expresión personal.

Discotèque: una invitación a descubrir nuevos aromas

Discotèque se sumó a la selección con Next to Me or Nothing, una propuesta que invitaba a explorar el universo de la perfumería desde una mirada contemporánea. Un regalo para quienes disfrutan descubriendo creaciones diferentes y convirtiendo el aroma en parte de su identidad.

Dr. Levy: una rutina de cuidado para la piel

El cuidado facial también estuvo presente gracias al pack Best Sellers de Dr. Levy, una selección de productos de la firma especializada en cosmética avanzada. Un premio pensado para incorporar a la rutina diaria nuevas fórmulas y dedicar más atención al cuidado de la piel.

Mancera: el carácter de ‘Instant Crush’

La perfumería continuó con Instant Crush de Mancera. Su composición combina cítricos, azafrán y jengibre con un corazón de rosa, jazmín y ámbar, sobre una base cálida de sándalo, vainilla y almizcle blanco. Una fragancia con personalidad y una estela reconocible.

Montale: la sensualidad de ‘Dark Vanilla’

Montale participó con Dark Vanilla en tamaño full size, una fragancia que explora el lado más intenso de la vainilla. Las especias, el sándalo, el cuero y el ámbar construyen una composición profunda y envolvente, ideal para quienes prefieren los perfumes con carácter.

Anantara Villa Padierna: una escapada de lujo en Marbella

Entre los premios más especiales destacó la propuesta de Anantara Villa Padierna Marbella: una estancia de dos noches para dos personas en una habitación doble de lujo, con desayuno buffet incluido y una cena degustación para dos en La Veranda, acompañada de una selección de vinos elegida por el sumiller. Una invitación a desconectar y disfrutar de la hospitalidad, la gastronomía y el descanso en un entorno privilegiado.

Dreame: tecnología para crear ‘looks’ en casa

Dreame aportó tres dispositivos destinados al cuidado y peinado del cabello: un Pocket Pro, un Airstyle Pro y un Miracle Pro. Tres premios para quienes buscan incorporar tecnología a sus rutinas de belleza y experimentar con distintas formas de secar, moldear y dar forma al cabello.

El Jardín de Hammam: dos experiencias para bajar el ritmo

El bienestar tuvo doble protagonismo con El Jardín de Hammam, que sorteó una experiencia Hammam Al Ándalus para dos personas y otra experiencia Halmma también para dos. Dos propuestas para dejar atrás las prisas, dedicar tiempo al cuidado personal y compartir un momento de desconexión.

Foreo: cuidado capilar con LUNA 4 hair

Foreo puso en juego dos dispositivos Luna 4 hair, una propuesta tecnológica orientada al cuidado del cuero cabelludo. Su diseño combina masaje mediante pulsaciones T-Sonic y luz LED roja, integrando innovación y cuidado capilar en un dispositivo compacto pensado para utilizar en casa.

La Zambra: una estancia para disfrutar sin prisas

La Zambra se sumó al sorteo con un bono regalo válido durante un año y sujeto a disponibilidad. El premio incluía dos noches para dos personas, desayuno, acceso al spa y una comida o cena por estancia. Una escapada que combinaba alojamiento, gastronomía y bienestar en un mismo plan.

Marte: un masaje para dos con meditación inmersiva

Marte aportó una experiencia doble de Masaje con Meditación Inmersiva (MMI), concebida para dos personas y presentada en dos bolsas de regalo destinadas a una misma persona. La propuesta combina masaje, meditación guiada y tecnología de sonido binaural para crear una experiencia sensorial centrada en la desconexión física y mental.

Matcha & Co: el ritual del matcha en casa

Para los amantes del té y de los pequeños rituales cotidianos, Matcha & Co preparó un set con matcha prémium de 80 gramos, matcha de mango de 80 gramos, un batidor de bambú y una cuchara medidora. Un conjunto para explorar distintas formas de disfrutar esta bebida y convertir su preparación en una pausa diaria.

Neckmarine: un reloj de inspiración deportiva

La relojería estuvo representada por Neckmarine con el modelo Aquamatic Sea Blue de 42 milímetros. Su esfera azul, la caja de acero y el movimiento automático configuran un diseño de inspiración deportiva que combina funcionalidad y estilo, tanto para el día a día como para ocasiones más especiales.

San Tierno: un regalo para los amantes de la gastronomía

San Tierno aportó un completo pack de productos gourmet, una propuesta para quienes disfrutan de los buenos sabores y de compartir la mesa. El lote incluye un salchichón ibérico de bellota cular de 500 gramos, un sobre de jamón ibérico de cebo cortado a cuchillo de 100 gramos y un salchichón ibérico de bellota en formato herradura de aproximadamente 850 gramos. A esta selección se suman unas anchoas 00 de Santoña Primavera, un chorizo ibérico de bellota, una botella de aceite de oliva virgen extra Picual de cosecha temprana de 500 mililitros y miel de Milflores de la Alcarria.

Roborock: innovación para el hogar

La tecnología doméstica llegó de la mano de Roborock y su F25 Steam, un dispositivo de limpieza en seco y húmedo que utiliza vapor a alta temperatura para hacer frente a la suciedad más difícil. Su propuesta combina aspiración, limpieza con vapor y funciones de autolimpieza en una solución diseñada para simplificar las tareas del hogar.

Rusticae: una llave para descubrir nuevos destinos

Rusticae participó con una llave de regalo, una invitación a descubrir alojamientos con personalidad y organizar una escapada diferente. Una propuesta para quienes prefieren viajar sin prisas, explorar nuevos rincones y encontrar en cada estancia una manera distinta de acercarse al destino.

Sibari Republic: un ritual facial de cinco pasos

El premio de Sibari Republic fue su Ciclo Treatment, valorado en 343 euros. Este ritual facial reúne cinco productos para limpiar, tratar e hidratar la piel, entre ellos un sérum, un contorno de ojos y una crema hidratante. Una rutina completa para quienes buscan dedicar al cuidado facial un espacio propio.

Quititas: dos vales regalo para elegir el próximo capricho

Quititas aportó dos vales regalo de 50 euros cada uno, una opción flexible para escoger entre sus joyas, complementos y accesorios. Un premio que dejaba la elección en manos de quien lo recibiera, con la posibilidad de encontrar esa pieza especial que encaja con su estilo.

Vecuzz: joyas y accesorios con personalidad

Vecuzz se incorporó al sorteo con una bolsa valorada en 200 euros que incluía joyitas de la marca. Una selección para quienes disfrutan de los complementos como forma de expresión y saben que, en ocasiones, son los pequeños detalles los que terminan definiendo un look.

WAH: dos formas de vivir el espectáculo

La propuesta de WAH cerró la selección con dos experiencias dobles. La primera, VIP, incluía menú gastronómico y barra libre de bebidas sin alcohol durante el primer acto, además de una botella de cava en el segundo. La segunda, Food Hall Plus, ofrecía dos pasaportes azules con una comida y dos bebidas por persona en el primer acto, junto con cava durante el segundo. Dos maneras de disfrutar de una experiencia que une música, gastronomía y espectáculo.