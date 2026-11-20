El vino también cuenta historias: las del paisaje en el que nace, las de quienes cuidan las viñas y las de una tierra capaz de imprimir carácter en cada añada. Esa filosofía estuvo presente en la fiesta de COOL en Jimmy’s, donde Solar de Samaniego acompañó la celebración con Musco Viñedos Viejos 2022, un tinto de Rioja Alavesa que nace de una parcela singular y de una forma de entender la viticultura ligada al territorio. Elaborado exclusivamente con tempranillo y en una producción limitada, Musco destaca por su frescura, su equilibrio y su personalidad. Pero su atractivo va más allá de la copa: detrás de su nombre hay un antiguo humedal, una colonia de garzas reales y un viñedo que refleja la identidad de una de las zonas vinícolas más reconocidas del país.

Musco 2022: un vino con raíces en Rioja Alavesa

A los pies de la villa medieval de Laguardia, en Álava, se encuentra el origen de Musco. La bodega Solar de Samaniego, fundada en 1972, ha construido su trayectoria alrededor de los viñedos de Rioja Alavesa y de una manera de elaborar que busca expresar las particularidades de cada finca. Musco representa precisamente esa mirada: la de un vino de parcela en el que el lugar de procedencia tiene un papel protagonista.

Su uva tempranillo procede de un viñedo de cinco hectáreas plantado en 1975, situado a 555 metros de altitud y asentado sobre un suelo arcilloso-calcáreo. La orientación y las características del terreno contribuyen a definir la personalidad de la uva, mientras que el trabajo en el campo y la selección de los racimos permiten preservar la expresión de esta parcela.

La vendimia se realiza a mano y cuenta con una doble selección, primero en el viñedo y después en la bodega. El objetivo es escoger la mejor materia prima y cuidar cada etapa de elaboración. En la añada 2022, el vino pasó 21 meses en barricas de roble francés y americano, una crianza pensada para acompañar su estructura sin perder de vista la fruta.

Una historia de viñas, naturaleza y garzas reales

Uno de los rasgos más singulares de Musco está en su nombre. La palabra se relaciona con el musgo o el almizcle y remite al humedal próximo a los viñedos, donde habita una colonia de garzas reales. Estas aves, presentes también en la etiqueta, forman parte del imaginario del vino y conectan su identidad con el entorno natural en el que nacen.

La relación con el paisaje no es únicamente una cuestión estética. Solar de Samaniego desarrolla un modelo de viticultura sostenible que contempla el respeto por la fauna y la flora de los viñedos, la recuperación de los suelos y el control sostenible de las plagas. Una manera de trabajar que sitúa el ecosistema en el centro y que refuerza el vínculo entre el vino y su origen.

Musco se elabora, además, únicamente en añadas consideradas extraordinarias. Su producción limitada, 9.350 botellas en la añada 2022, responde a esa voluntad de poner el foco en una parcela concreta y en las cualidades que puede ofrecer cada cosecha.

Frescura, fruta y una crianza bien integrada

En la copa, Musco 2022 presenta un color rojo cereza brillante con reflejos violáceos. La nariz combina aromas de frutos rojos con sutiles notas de vainilla y especias procedentes de su paso por barrica. En boca, la frescura y el equilibrio se acompañan de taninos suaves y un final persistente, en el que la fruta y la madera encuentran su medida.

Su carácter lo convierte en un tinto versátil en la mesa, especialmente indicado para acompañar guisos ligeros, chuletillas al sarmiento, aves asadas y carnes blancas. Se recomienda servirlo entre 14 y 16 grados para apreciar sus matices.

Con Musco 2022, Solar de Samaniego llevó a la fiesta de COOL una interpretación de Rioja Alavesa en la que conviven tradición, paisaje y sensibilidad por el detalle. Un vino que invita a mirar más allá de la etiqueta para descubrir la historia de una finca y el carácter de sus viñas viejas.