La noche del jueves 29 de octubre, COOL celebró su gran fiesta en Jimmy’s, uno de los espacios madrileños donde la gastronomía, la música y la vida social se encuentran. Una cita que reunió a celebrities, personalidades de distintos ámbitos, influecers, invitados y al equipo de la revista para celebrar todo aquello que define nuestro universo: las tendencias, el diseño y las marcas que saben construir una identidad propia. Entre los protagonistas de esta edición estuvo Mazda, que eligió el evento para presentar a nuestros invitados una de sus grandes apuestas en movilidad eléctrica: el nuevo CX-6e. Una presencia que conectó dos maneras de entender el estilo contemporáneo, desde la personalidad de un vehículo hasta la forma de vivir la ciudad.

Un coche que entiende el poder de una primera impresión

Hay objetos que no necesitan demasiadas explicaciones para captar la atención. El Mazda CX-6e pertenece a esa categoría en la que el diseño hace buena parte del trabajo: proporciones equilibradas, una silueta de SUV con vocación urbana y una estética que huye de lo convencional sin caer en el exceso. Su exposición en la fiesta de COOL llevó al espacio una propuesta en la que el automóvil se entiende también como una expresión de personalidad.

La firma japonesa lleva años construyendo un lenguaje estético reconocible, con especial atención a la relación entre las formas, la luz y el movimiento. En el CX-6e, esa sensibilidad evoluciona hacia una imagen más tecnológica y futurista. Su carrocería combina superficies escultóricas con líneas depuradas, mientras que el conjunto transmite una presencia sólida sin perder elegancia.

No es una cuestión menor en un momento en el que los coches eléctricos compiten también desde el diseño. La innovación ya no se encuentra únicamente bajo el capó: se aprecia en las proporciones, en los materiales, en la experiencia interior y en la manera de integrar la tecnología. El CX-6e responde precisamente a esa nueva expectativa.

El diseño japonés entra en una nueva era eléctrica

El CX-6e representa un paso importante en la estrategia de electrificación de Mazda. Se trata de un SUV completamente eléctrico que combina la identidad estética de la marca con una nueva generación de soluciones tecnológicas. Su concepto de diseño, denominado FUTURE + SOUL x MODERN, resume esa búsqueda de equilibrio entre una visión de futuro y una sensibilidad que sigue poniendo a las personas en el centro.

La electrificación introduce, además, una nueva manera de relacionarse con el automóvil. El silencio de la conducción eléctrica, la respuesta inmediata del motor y la integración de sistemas digitales transforman una experiencia cotidiana que durante décadas apenas había cambiado en lo esencial.

Un interior donde la tecnología también viste

La experiencia continúa en el habitáculo, donde el diseño adquiere una dimensión más funcional. Uno de los elementos más llamativos es su pantalla panorámica de 26 pulgadas, que concentra buena parte de la interfaz digital y refuerza la sensación de estar ante un vehículo concebido para una nueva generación de conductores.

El equipamiento contempla también soluciones como el reconocimiento por voz y gestos, además de distintos sistemas de asistencia a la conducción. En función de la versión, incorpora retrovisores digitales, una tecnología que sustituye los espejos exteriores convencionales por cámaras y pantallas interiores.

Más allá de la lista de prestaciones, lo interesante es cómo estos recursos se integran en una propuesta estética coherente. La tecnología deja de ser un añadido para formar parte del lenguaje del vehículo, igual que ocurre con los materiales, la iluminación y el cuidado de los acabados.

Mazda y COOL: dos marcas con personalidad propia

La presencia de Mazda en la fiesta de COOL responde a una afinidad que va más allá de la imagen. Ambas marcas comparten el interés por la evolución de las tendencias y por aquellas propuestas capaces de aportar una mirada diferente a su categoría.

Desde la revista, el universo lifestyle se construye a través de la moda, la belleza, la cultura, los viajes y el diseño. El automóvil forma parte de ese mismo territorio: habla de gustos, prioridades y maneras de vivir. Elegir un coche también implica elegir una estética, una experiencia y una relación determinada con la tecnología.

En el caso de Mazda, esa personalidad se apoya en una tradición de diseño japonés que busca emocionar a través de las formas y el trabajo artesanal. El CX-6e actualiza esa herencia para responder a un escenario en el que la movilidad eléctrica gana protagonismo y los consumidores buscan propuestas que combinen innovación y carácter.

La colaboración encontró así un punto de encuentro natural en la celebración de COOL: una noche dedicada a las marcas, las ideas y las experiencias que definen el estilo de vida actual.