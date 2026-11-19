(Discurso pronunciado por Ana Márquez en la fiesta por la nueva etapa de COOL, celebrada el jueves en el Restaurante Jimmy’s)

Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.

Para contaros cómo COOL ha llegado hasta aquí, voy a recurrir a una película: El diablo viste de Prada 2. Porque, entre vestidos y bolsos, plantea algo que tiene mucho que ver con nosotros y con cómo ha cambiado el periodismo.

Una directora acostumbrada a decidir qué merece una portada tiene que convivir con los algoritmos, las métricas y las redes sociales. La película lo lleva al extremo, pero la realidad nos suena. Hoy ya no basta con contar una buena historia. También hay que conseguir que alguien se detenga a leerla.

Y, en esa carrera por el clic, hay quienes se olvidan de lo más importante: la propia noticia. Que detrás de un buen titular tiene que haber una buena historia.

Nací profesionalmente con el papel, cuando las noticias llegaban por teletipo. Hoy dirijo una cabecera cien por cien digital, con una apuesta muy fuerte por el vídeo y las redes sociales. Así que esa transformación me ha tocado vivirla entera. Y precisamente de transformación, de crecer y de encontrar nuevas formas de contar las cosas va lo que celebramos esta noche.

Hoy presentamos una nueva etapa de COOL, la revista de OKDIARIO que ya cuenta con más de dos millones de lectores. Muchos de los que estáis aquí conocíais COOL desde hace unos seis años. Hasta hace poco llevaba el apellido The Lifestyle, y es que nació para hablar de todo lo que tenía que ver con el estilo de vida: de moda, belleza, coches, arquitectura, bienestar, cultura… Una propuesta para quienes disfrutan descubriendo el lujo y las cosas bien hechas.

Durante estos años, COOL fue encontrando su sitio en un mundo editorial muy competitivo. Hasta que Eduardo Inda se hizo una pregunta: ¿y si COOL podía ser más grande?

Gracias, Eduardo, por confiar en este proyecto y por impulsarnos a dar ese paso. Lo hemos hecho manteniendo la filosofía y la manera de hacer periodismo de OKDIARIO: con la verdad por bandera. Un periódico líder en audiencia que, con once años de vida, sigue apostando por crecer y abrir nuevos caminos.

El pasado 1 de abril comenzamos una nueva etapa. Ampliamos la mirada, incorporamos Corazón y Televisión y nos quedamos con un nombre más sencillo: COOL. A secas. Siete meses después, los resultados nos animan a seguir y celebrarlo. La idea fue aplicar a esos nuevos contenidos algo que ya hacíamos: salir de la redacción, llegar antes que nadie, hablar con los protagonistas y descubrir lo que todavía no se había contado.

Si queríamos conocer un hotel, íbamos a verlo. Si abría un restaurante, buscábamos a quien estaba detrás. Y esa misma curiosidad la llevamos al corazón y a la televisión. Nos fuimos hasta El Rocío para contar cómo vivían el camino los famosos. Y allí encontramos otra historia: el estado de abandono de la casa de Isabel Pantoja. Hasta cabezas de gambas había por el suelo. Porque a veces sales buscando una noticia y vuelves con otra.

También nos pasó en la última Madrid Fashion Week. Dimos la enhorabuena a Tamara Falcó por el nacimiento de su nuevo sobrino, el bebé de su cuñada, Alejandra Onieva y Jesse Williams. Y, en plena conversación, se le escapó: «El niño está muy bien». Sin darse cuenta, nos había desvelado el sexo del bebé. Y nosotros lo contamos antes que nadie.

De los desfiles pasamos al cine, al Festival de San Sebastián, donde hablamos con sus protagonistas y los premiados. En Madring descubrimos que, además de coches, había mucho que contar alrededor de una mesa. Y en Macondo, la organización de Shakira nos invitó a caminar con ella, como una loba más.

Experiencias muy distintas, con algo en común: COOL estaba allí. Y estar allí importa. Permite preguntar, observar y volver con una historia propia.

Podría seguir con muchas más anécdotas. En esta nueva etapa hemos publicado más de 3.000 artículos, entre noticias, entrevistas y reportajes. Y muchos programas de televisión se han hecho eco de nuestras informaciones. Superamos los dos millones de lectores. Nuestra comunidad en redes sociales sigue creciendo a velocidad de crucero.

Son cifras que nos hacen mucha ilusión. Sobre todo, porque significan que hay personas que nos descubren, que vuelven, que comparten lo que hacemos y que empiezan a sentir COOL como suyo.

Y aquí quiero volver al principio. A los algoritmos y a los clics. Claro que miramos los números. Nos ayudan a aprender, a mejorar y a llegar a más gente. Pero cada historia empieza mucho antes de que aparezca una cifra en una pantalla. Empieza con alguien que tiene curiosidad y hace una pregunta.

Y ahí está la verdadera fuerza de COOL: en su equipo. En unos periodistas que salen a buscar historias, que insisten, que escuchan y que saben mirar un poco más allá de lo evidente. Que se preguntan el porqué de las cosas y no se conforman con la primera respuesta. Eso es el instinto periodístico. Y tengo la suerte de trabajar cada día con un equipo que lo tiene.

Gracias también a quienes habéis confiado en esta nueva etapa y hoy estáis aquí para celebrarla con nosotros. Ahora me gustaría que subiera al escenario todo el equipo de COOL.

¿Cuál es nuestro objetivo? Que quien llegue a COOL encuentre motivos para volver, para compartir y para participar. Que esta comunidad siga creciendo y que cada día haya más personas que nos elijan por nuestra forma de contar las cosas.