En muchas casas se repite una escena bastante habitual: la parte «que ve la suegra», es decir, los espacios comunes como el salón o la cocina, suele estar mucho más recogida que las zonas privadas. Mientras las visitas encuentran una mesa despejada y los cojines colocados, detrás de la puerta del dormitorio puede haber montones de ropa sucia, papeles acumulados y una cama sin hacer.

No es algo que ocurra únicamente en familias con adolescentes. También sucede en adultos independizados que mantienen impecable el resto de la vivienda, pero dejan su habitación en un segundo plano. Y, según la psicología, no siempre tiene que ver con la pereza o la dejadez. Detrás de este comportamiento puede haber una cuestión de prioridades, de gestión del tiempo y de la importancia que cada persona concede a los espacios de su hogar.

Por qué algunas personas ordenan el salón y la cocina, pero dejan su habitación hecha un caos

La explicación está, en parte, en la función que cumple cada estancia. El salón y la cocina son espacios compartidos, donde el orden facilita la convivencia, las tareas cotidianas y la recepción de visitas. Además, mantenerlos recogidos puede responder al deseo de ofrecer una buena impresión.

El dormitorio, en cambio, suele ser un refugio privado. Como queda fuera de la mirada de otras personas, sus habitantes pueden sentir menos necesidad de mantenerlo perfecto y priorizar otras actividades antes que recogerlo.

La psicóloga Leticia Martin Enjuto explicó a ¡Hola! que esto no significa necesariamente que las personas estén pendientes de la opinión ajena, sino que distribuyen su atención en función del uso y la visibilidad de cada espacio.

El desorden también puede estar relacionado con el cansancio y el estrés

Cuando se acumulan las responsabilidades, las personas tienden a resolver primero aquello que consideran más urgente. Por eso, ordenar el dormitorio puede quedar relegado frente a otras tareas que parecen más necesarias.

El estrés, el agotamiento y la falta de tiempo también pueden contribuir a que se acumulen prendas, objetos y tareas pendientes en las habitaciones. En estos casos, el desorden no tiene por qué reflejar un rasgo permanente de la personalidad, sino una determinada etapa o forma de gestionar la energía.

Como señala la especialista, una habitación desordenada tampoco significa automáticamente que alguien sea descuidado. Puede tratarse de una persona que concede más importancia a la funcionalidad que a la apariencia de su espacio privado.